- Autoritatile turce au emis noi mandate de arestare pe numele a 170 de militari, suspectati de legaturi cu confreria lui Fethullah Gulen, acuzata ca a planificat lovitura de stat esuata din iulie 2016, potrivit Anadolu, scrie Reuters, arata news.ro.Intre cei vizati de aceasta operatiune se…

- 3 jurnalisti celebri in Turcia, directorul de marketing si art directorul unui ziar, precum si un instructor de la Academia de politie, au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata pentru acuzatii legate de tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016, anunta AFP. Sentinta vine la capatul…

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat Erdogan intr-un discurs televizat din Istanbul, fara sa precizeze cine a doborat aparatul, dar a subliniat ca autorii tirurilor de arma ''vor plati pretul''.Agentia turca de presa Anadolu a indicat ca…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alte 100 de persoane au fost achitate in acelasi dosar. Potrivit deciziei instantei, cei condamnati la inchisoare…

- Presedintele Amnesty International in Turcia, judecat pentru apartenenta la o "organizatie terorista", a fost retinut in noaptea de miercuri spre joi dupa ce un tribunal din Istanbul a ordonat eliberarea sa conditionata cateva ore mai devreme, a anuntat ONG-ul, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Taner…

- Un tribunal din Turcia a condamnat miercuri trei cetateni sirieni la inchisoare pe viata pentru complicitate la un atentat sinucigas comis in ianuarie 2016 in centrul orasului Istanbul, in care au fost ucisi 12 turisti germani, relateaza DPA si AFP. Tribunalul i-a condamnat pe cei trei sirieni pentru…

- Un tribunal din Istanbul a dispus miercuri eliberarea conditionata a lui Taner Kilic, presedintele Amnesty international (AI) in Turcia, detinut din iunie 2017, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la audieri.Kilic este acuzat ca face parte din miscarea predicatorului Fethullah Gulen, pe…

- Un festival de film dedicat pisicilor se desfasoara in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea si atasamentul fata de acestea in diferite culturi ale lumii, noteaza Xinhua. Festivalul de film a debutat la 12 ianuarie la Muzeul Pera din Istanbul, sub…

- Cinci jurnalisti, intre care un fost corespondent al ziarului Liberation in Turcia, au fost condamnati marti la inchisoare pentru "propaganda terorista" de un tribunal din Istanbul, a anuntat agentia de presa privata Dogan citata de AFP, scrie news.ro.Jurnalistii Ragip Duran si Ayse Duzkan…

- Autoritatile turce au reincadrat printr-un decret-lege peste 1.800 de functionari care au fost destituiti in cadrul epurarilor lansate dupa puciul esuat din iulie 2016, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Aceste 1.823 de persoane au fost initial destituite dupa…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016.

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Premierul turc Binali Yildirim a anuntat ca Turcia va angaja 110.000 de functionari publici in anul 2018, inclusiv profesori, personal medical si religios, transmite Reuters. Aflat in orasul Kilis din sudul Turciei, Yildirim a precizat ca printre noii functionari publici se vor afla 20.000 de profesori…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- Autoritatile din Turcia au ordonat arestarea a 16 militari de rang inalt, dintre care sapte colonei si noua locotenenti colonei, fiind suspectati ca ar avea legatura cu clericul Fethullah Gulen si cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016, informeaza site-ul agentiei de

- Un cuplu de francezi suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a fost arestat marti pe un aeroport din Istanbul si va fi expulzat in curand catre Franta, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Cuplul a fost arestat marti dimineata impreuna cu…

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Un tribunal…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul spre Europa,…

- Potrivit sursei citate, 62 de suspecti au fost retinuti in cadrul unei operatiuni a politiei desfasurate la Istanbul si in alte 20 de provincii. Fortele de politie se afla pe urmele celorlalti suspecti.Ei sunt suspectati ca ar fi ajutat la organizarea unor casatorii aranjate pentru membri…

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare pentru 106 persoane despre care se crede ca ar fi aranjat casatorii pentru sustinatori ai retelei clericului Fethullah Gulen, acuzata de orchestrarea loviturii militare esuate din 15 iulie anul trecut din Turcia, a declarat un purtator de cuvant…

- Un procuror turc a cerut luni pedepse cu inchisoarea pe viata pentru trei jurnalisti judecati in legatura cu lovitura de stat esuata din iulie 2016 din Turcia, a informat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Fratii Ahmet si Mehmet Altan, precum si jurnalista Nazli Ilicak, sunt acuzati ca ar fi…

- Procuratura din Turcia a ordonat vineri confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, în cursul unui proces la New York, l-a implicat pe președintele Recep Tayyip Erdogan în încalcarea embargoului american impus Iranului. Procurorul…

- 28 de militari turci au fost condamnati la inchisoare pe viata pentru ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia. Soldatii sunt acuzati de incalcarea Constitutiei.Intre timp, la un an de la puciul esuat din 16 iulie, epurarile in Turcia continua.

- Procurorii turci au emis, miercuri, mandate de arestare pe numele a peste 330 de angajati ai Armatei din Turcia, despre care autoritatile sustin ca au legaturi cu reteaua FETO, condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, citata de Deutsche Welle, potrivit Mediafax.

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Serviciile de informatii turce l-au repatriat luni in Turcia pe un om de afaceri acuzat ca ar fi ''un finantator'' al retelei clericului Fethullah Gulen, dupa ce l-au capturat in cursul unei operatiuni comune in Sudan, a indicat agentia de presa Anadolu, citata de AFP. Memduh Cikmaz, prezentat drept…