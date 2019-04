Retragerea produsului ucigas a fost anuntata de Comisia pentru Siguranta Produselor de Consum din Statele Unite. Comisia a anuntat pe site-ul propriu ca cel putin 30 de bebelusi au murit in aceste leagane, de la lansarea acestui produs pe piata, in 2009.



Grupul Mattel, proprietarul Fisher-Price, a confirmat retragerea voluntara a leaganelor, dar a aparat siguranta produsului, informeaza news.ro.



Potrivit Mattel,bebelusii s-au rostogolit in timp ce nu erau asigurati sau in alte curcumstante.



”Desi continuam sa aparam siguranta produselor noastre, luand in considerare…