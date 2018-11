Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o zi de mare insemnatate pentru credinciosii ortodocsi din Romania, la Catedrala Mantuirii Neamului a avut loc o slujba la care au asistat cateva mii de persoane. Sfanta Liturghie, oficiata de catre Patriarhii Daniel al Romaniei si Teofil al III-lea al Ierusalimului, impreuna cu cateva zeci de…

- Primul hram al Catedralei Nationale va fi serbat, vineri, de Sfântul Apostol Andrei. Slujba va fi oficiata de Patriarhul Teofil al Ierusalimului si de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

- Vineri, 30 noiembrie 2018, cu prilejul sarbatorii Sfantului Apostol Andrei, in Catedrala Nationala va fi savarsita Sfanta Liturghie de catre Preafericitul Parinte Teofil al III-lea,...

- Patriarhul Ierusalimului si a toata Palestina Teofil al III-lea si Patriarhul Daniel, impreuna cu un sobor de ierarhi, preoti si diaconi vor oficia, vineri, incepand cu ora 9.30, la Catedrala Mantuirii Neamului, Sfanta Liturghie cu prilejul sarbatorii Sfantului Andrei, anunta Patriarhia.

- Patriarhul Ecumenic Bartolomeu si Patriarhul BOR Daniel au oficiat, duminica, slujba de sfințire a Catedralei Naționale in fruntea unui sobor de 100 de preoti, un numar simbolic pentru acest an, in prezența a mii de credincioși.

- Eveniment Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Mii de oameni au venit la slujba. Premierul Dancila a ajuns. Peste 30.000 de credinciosi din tara si 2.000 de invitati oficiali sunt asteptati la eveniment Tweet Print Mail Premierul Viorica Dancila a ajuns, duminica, dimineata, in jurul orei 08.00,…

- Eroii neamului romanesc au fost pomeniti, sambata, pentru prima data la Catedrala Nationala, intr-o slujba oficiata de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR). Slujba de sfintire a Catedralei va avea loc duminica.Eroii neamului romanesc au fost pomeniti pentru prima data in Catedrala…

- Catedrala Mantuirii Neamului va fi sfințita maine, iar Patriarhia anunța ca oamenii care vor sa asiste la ceremonie sunt așteptați pe esplanada din fata catedralei, unde vor putea urmari slujba pe ecranele special montate. In timpul Sfintei Liturghii vor avea acces in catedrala doar cei 2.000 de invitati…