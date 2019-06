Bogdan Silochi este unul dintre tinerii chefi din Brașov. La 36 de ani, a adunat 15 petrecuti in bucataria de la Ceasu’ Rau, locul in care spune ca a invatat meserie. Tot el spune ca pasiunea e importanta in tot ce faci, insa toate abilitatile palesc in fata capacitatii de a te conecta la evolutia actuala. „Este bine sa rupi uneori rutina si sa faci altceva, cu altcineva, sa ai relatii cu oameni pasionati, cu diverse nivele de pregatire, oameni care sunt sau nu sunt profesionisti, dar studiaza si se perfectioneaza in domeniul tau de activitate. De aceea am devenit membru A.C.E.E.A. (Asociatia…