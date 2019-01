Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au fost suprinsi in clipele pasionale si imaginile au ajuns rapid sa fie publicate in mediul online. Politisti filmati in timp ce intretineau relatii intime, chiar in masina de serviciu! Protagonistii acestui episod socant au fost un politist si colega lui, care au dat…

- Rona Hartner și actualul ei partener de viața sunt indragostiți pana peste cap! Vedeta și-a adus iubitul in cadrul unei emisiuni TV, unde cei doi au vorbit despre casatoria care urmeaza, viața personala și chiar și…viața lor intima. Rona a marturisit ca ea și francezul care i-a furat inima inca nu au…

- ZODIILE DE FOC Berbecii pot avea niște probleme financiare, așa ca ar fi bine sa iși economiseasca mai eficient banii in aceste zile. Din fericire, ii vor avea pe cei dragi alaturi. Sagetatorii au motive importante sa zambeasca in aceasta saptamana, cineva iși poate face apariția in viața…

- Este o idee buna sa renunt la carne? Imi va face bine? Raspunsul din partea medicilor este: Da, cu siguranta! Oamenii devin vegeterieni din varii motive. Carnea nu este genul lor de mancare, vor sa reduca riscul bolilor, au probleme cu colesterolul sau vor sa scape de catva kilograme in plus. Iata cat…

- BERBEC Priviti chestiunile financiare dintr-un unghi logic si practic. Verificati tot ce tine de bani, contracte, documente, partea de investitii a proiectelor. Rezolvati orice fisura apare, ca sa nu se scurga banii „printre degete”. TAUR Cel mai bine vedeti problemele relationale. Rezolvarea acestora,…