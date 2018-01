Stiri pe aceeasi tema

- Bilant al Inspectopratului pentru Situatii de Urgenta la ora 14.00, in ce priveste localitatile ramase fara curent electric din cauza vantului. Daca la prima ora se discuta de 2.500 de gospodarii ramase fara energie electrica, la ora 14 erau 4.680 de consumatori, din 10 localitati afectate: Arefu, Cotmeana,…

- Reprezentantii ISU Arges au venit cu noi informatii cu privire la numarul localitatilor afectate de vremea rea si cati consumatori nu au curent electric. Astfel, daca la ora 11:00 erau probleme in cinci localitati si undeva peste 1000 de abonati nu aveau curent electric, numarul acestora a crescut…

- In urma fenomenelor meteo periculoase, caracterizate de precipitații mixte și intensificari ale vantului in zona montana, ce au afectat o mare parte din județul Hunedoara au fost parțial nealimentate cu energie electrica un numar de 70 localitați din 21 unitați administrativ teritoriale, fiind afectați…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu am inregistrat…

- Conform avertizarii Serviciului meteorologic de stat, incepand cu seara zilei de ieri, precum si pentru ziua de astazi se prevad conditii meteorologice deosebit de complicate, incadrate in Codul portocaliu si partial in Codul Galben de precipitații puternice, predominant sub forma de lapovița.

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Nivel record al schimburilor comerciale dintre Romania și Italia Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. România si Italia au înregistrat în 2017 cel mai mare nivel al schimburilor comerciale, de aproape 14 miliarde de euro, a anuntat ministrul de externe Teodor…

- Romania cere Ungariei sa pazeasca Ambasada Romaniei de la Budapesta Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca România îi va solicita Ungariei sa asigure masuri de securitate pentru Ambasada româna de la Budapesta…

- Circulația este oprita pe Transfagarasan și in zona Arefu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe ambele sensuri pe Transfagarasan în zona localitatii Arefu din judetul Arges din cauza caderilor masive de pietre de pe versant. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic al Politiei…

- Vantul puternic si zapada ingreuneaza traficul rutier Foto: Arhiva. Vântul puternic si zapada care a cazut în ultimele ore, chiar daca nu în cantitati însemnate, produc primele probleme în traficul din Dobrogea. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Române transmite…

- Emil Boc este audiat la sediul DIICOT Emil Boc. Foto: Arhiva. Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, este audiat la sediul DIICOT din Capitala, în dosarul medicului urolog Mihai Lucan, în calitate de martor. Audierea are loc în contextul în care principalul denuntator…

- Sfaturi de la IGPR cu ocazia zilelor de sarbatoare Foto: Arhiva / facebook.com/ministeruldeinterne Aproape 900 de politisti vor fi în teren în plus fata de dispozitivul curent, la acest sfârsit de saptamâna, cu ocazia manifestarilor organizate de Boboteaza, de ziua Sfântului…

- Sapte judete din Moldova sunt sub cod galben de ceata Foto: Arhiva. Sapte judete din Moldova sunt sub cod galben de ceata în urmatoarele doua ore. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, intra sub incidenta avertizarii judetele: Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani,…

- Salvați de pe varful Roman din Valcea Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Toti cei 28 de turisti, între care si opt copii, ramasi blocati la o cabana de pe vârful Roman, în judetul Vâlcea, din cauza drumului înzapezit, au fost adusi în siguranta la baza muntelui,…

- Patru judete, sub avertizare cod galben de ceata Foto: Arhiva. Patru judete - Vrancea, Galati, Botosani si Vaslui - sunt pâna la ora 14 sub avertizare cod galben de ceata. Meteorologii spun ca în aceste zone vizibilitatea scade local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri;…

- In prag de Craciun "s-au scumpit multe alimente de baza" Foto. Arhiva. Cei care au mers în magazine în ultimele zile au putut constata ca multe alimente de baza costa mai mult, fata de preturile cu care erau obisnuiti. În prag de Craciun s-au scumpit ouale, untul si…

- Salariatii din institutiile publice vor primi vouchere de vacanța Foto: Arhiva/radioconstanta.ro. Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pâna la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta sub forma de vouchere, în cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare…

- Parlamentul reia votul asupra anexelor proiectului bugetului de stat Foto: Arhiva/ Agerpres. Parlamentul reaia astazi votul asupra anexelor proiectului bugetului de stat pe 2018, documente ce detaliaza sumele alocate fiecarui minister si ordonator de credite. La dezbaterile de ieri bugetul…

- Senatul voteaza astazi modificarile la Statutul Magistratilor Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. Proiectul legislativ privind Statutul Magistratilor intra marti, 19 decembrie, în plenul Senatului, în calitate de for decizional pentru dezbatere…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. anunta ca astazi vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos:

- Omagiu Regelui Mihai I in Parlamentul Romaniei Foto: Arhiva Parlamentul i-a adus astazi un omagiu Regelui Mihai. În deschiderea sedintelor de plen din ambele Camere, senatorii si deputatii au pastrat un moment de reculegere în memoria fostului Suveran. Sedintele de plen…

- BNR recomanda revizuirea conditiilor de accesare a programului "Prima Casa" Foto: Arhiva. Banca Nationala a României recomanda revizuirea conditiilor de accesare a programului "Prima Casa", în sensul orientarii catre persoanele cu venituri relativ reduse. Viceguvernatorul…

- Un milion de vaccinuri antigripale distribuite in tara Foto: Arhiva. Un milion de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite, în perioada urmatoare, la nivel national, a anuntat Ministerul Sanatatii. Primele directii de sanatate publica unde au fost livrate vaccinurile…

- Manifestatii cu ocazia Zilei Nationale, la Alba Iulia Foto: Ilie Pintea / Arhiva La Alba Iulia au loc manifestari cu ocazia Zilei Nationale. Cu mai multe detalii, corespondentul RRA, Andreea Bogdan. Reporter: Depunerile de coroane încep la ora 9:00. Urmeaza primirea soliilor din…

- Multi romani isi petrec minivacanta de Ziua Nationala in statiunile montane Foto: Arhiva. Peste 150.000 de români îsi petrec minivacanta de Ziua Nationala în statiunile montane, în cele balneoclimaterice, dar si facând turismul rural. Gradul de ocupare în…

- Membrii cabinetului se vor reuni in sedinta de guvern Foto: Arhiva Plafonarea punctului de amenda rutiera la valoarea actuala ar putea fi discutata în cadrul sedintei de guvern de miercuri, 29 noiembrie. Majorarea salariului minim pe economie va fi analizata însa abia saptamâna…

- Din cauza vremii nefavorabile, 1114 argeșeni au ramas fara curent electric. La ora 11.00, situația se prezenta astfel: cinci linii de curent au fost afectate, in cinci localitați: Nucșoara, Arefu, Stalpeni, Miorele, Poienarii de Muscel, iar 1114 consumatori au ramas fara curent.

- Accident grav in Vadul Izei Foto: Arhiva/ISU București/Ramona Alexandrescu. Un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri a fost implicat într-un accident în localitatea Vadul Izei din judetul Maramures, intrând în coliziune cu un autocamion. O singura persoana constienta…

- Coada de TIR-uri la Vama Nadlac, la iesirea din tara Foto: Arhiva. Coloana de autocamioane de peste 10 km pe autostrada A1 Arad-Nadlac, pe sensul catre Ungaria. Soferii de TIR asteapta mai mult de sase ore ca sa poata iesi din tara. Sunt controale mai severe dupa ce, în ultima…

- Luni 27 noiembrie a.c., intre orele 9 și 16, se va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Veche și in Moșnița Noua, pe strazile Balea, Primariei, Surduc, Bicaz, Vidraru pentru lucrari de extindere a rețelei de apa in Moșnița Veche, finanțate din fonduri private. Se va lucra la intersecția drumului DC…

- Targul Gaudeamus - Carte de invatatura incepe astazi Presedintele director-general al SRR Georgica Severin împreuna cu redactorul Felix Crainicu în studioul RRA, noiembrie 2017. Foto: Arhiva. Târgul International Gaudeamus - Carte de învatatura, organizat de Radio România,…

- Guvernul ar putea adopta saptamana viitioare bugetul de stat pe 2018 Foto: Arhiva Guvernul ar putea adopta bugetul pe anul viitor pe 29 noiembrie, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. El a precizat ca proiectul a fost practic finalizat si urmeaza încheirea procedurilor…

- Liviu Pop: In 2018, educația va avea cel mai mare buget din ultimii 10 ani Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva Ministrul educatiei, Liviu Pop, a declarat, în cadrul unei conferinte de presa, la Iasi, ca pentru anul 2018 învatamântul va avea pregatit cel mai mare buget din ultimii…

- Aproape 7 mii de candidati sustin examenul de rezidentiat Foto: Arhiva/ radiocraiova.ro. Aproape 7 mii de candidati sustin duminica examenul de rezidentiat în domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Sunt scoase la concurs circa 3.500 de locuri la nivel national. …

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. „RED UNION FENOSA" S.A. anunta ca astazi vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos:

- CCR analizeaza azi posibilul conflict juridic dintre Guvern si DNA Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala discuta joi, 16 noiembrie, cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic între Guvern si DNA, dupa ce procurorii anticoruptie au…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca joi, 16 noiembrie 2017, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: Chisinau, sectorul Botanica: Traian 23/1 (ap. 415-486 )- in intervalul…

- Protest "Opriti modificarea Codului Fiscal", anunțat pe Facebook Palatul Victoriei. Foto: Arhiva. Un alt protest, intitulat "Opriti modificarea Codului Fiscal", este anuntat pe Facebook de comunitatea "Coruptia ucide", pentru astazi, în Piata Victoriei. Potrivit…

- Ministerul Educației: Consultare publica cu privire la temele pentru acasa Foto: Arhiva Ministerul Educatiei a lansat o consultare publica cu privire la temele pentru acasa. Demersul are ca obiectiv stabilirea unei noi abordari în ceea ce priveste rolul acestor activitati, dar si corectarea…

- Sorin Grindeanu, președinte al ANCOM Fostul premier, Sorin Grindeanu. Foto: Arhiva. Fostul premier, Sorin Grindeanu a primit votul parlamentarilor pentru functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- M. Tudose: Transferul contribuțiilor catre angajat se va face prin OUG Premierul Mihai Tudose. Foto: Arhiva. Modificarea codului Fiscal va fi facuta în sedinta de guvern de mâine, prin ordonanta de urgenta, a declarat premierul Mihai Tudose. Printre aceste schimbari fiscale…

- Penitenciarul Giurgiu: Ancheta in urma eliberarii din greseala a 3 detinuti Penitenciar. Foto: Arhiva. O ancheta are loc la penitenciarul de maxima securitate Giurgiu, unde trei detinuti au fost eliberati din greseala în baza legii recursului compensatoriu. Celulele în care…

- Galați: Scurgeri de gaze de la o cisterna plina cu GPL Arhiva foto: Agerpres. UPDATE: Traficul rutier pe DN 25 Galati-Tecuci este restricționat în dreptul satului Traian, iar traficul feroviar din zona a fost oprit, din motive de siguranța, din cauza unei cisterne GPL care are scurgeri…

- Mihai Tudose: Guvernul vrea sa investeasca in retehnologizarea mineritului Premierul Mihai Tudose foto: Arhiva Guvernul doreste sa investeasca în retehnologizarea mineritului si a centralelor termice pe carbune pentru ca energia produsa sa fie la preturi competitive, a declarat, astazi, premierul…

- Controverse legate de productia de energie electrica Foto: Arhiva. Capacitatea de productie a energiei electrice din România este dezbatuta joi, 2 noiembrie, la Bucuresti, în conditiile în care cifrele prezentate de actorii din piata difera, noteaza organizatorii dezbaterii…

- Transelectrica: Toți consumatorii afectați de avarie, realimentați Pana de curent în București. Arhiva Foto: Agerpres. Toti consumatorii din nordul si estul capitalei afectati de avaria produsa în aceasta dupa-amiaza în statia Transelectrica au acum din nou energie electrica.…

- Familiile monoparentale din Bucuresti vor primi ajutoare Gabriela Firea, primarul Capitalei Foto: Arhiva Familiile monoparentale din Bucuresti vor primi un ajutor lunar de pâna la 1.200 de lei, au decis consilierii municipali. Cuantumul acestui ajutor este stabilit în functie…

- Rafalele de vint au provocat pagube și in județul Neamț. Aproape 3000 de abonați casnici din comunele Podoleni, Zanești și Tarcau nu au avut astazi curent electric, dar pana la lasarea intunericului toate avariile fusesere remediate, dar este mai mult decit probabil ca vor mai exista avarii, atita…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica - Biroul Combaterea Delictelor Silvice și a Sustragerilor de Produse Petroliere, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Ploiești, au acționat pe raza localitaților Valea Mare Pravaț, Lerești, Rucar, Dambovicioara, Stoenești și Cetațeni,…

- Licenta de turism a agentiei Omnia a fost retrasa Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre Foto: Arhiva Licenta de turism a agentiei Omnia a fost retrasa la acest sfârsit de saptamâna, iar Fiscul va verifica toate contractele încheiate de aceasta firma. Anuntul a fost facut,…