- Un jandarm montan din Alba a primit, miercuri, medalia de onoare, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane. Plutonierul adjutant șef Nicolae Vasile Todescu, de la postul de jandarmi montani Șugag a salvat doi turiști rataciți pe munte. In cadrul ceremoniei, alți cinci jandarmi au fost inaintați in grad.…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, vrea sa afle de la ministrul sanatații, Sorina Pintea, cați locuitori din județ vor beneficia de programul de screening pentru tuberculoza. Angelica Fador i-a adresat ministrului sanatații o intrebare in care a amintit ca pe 24 martie, in intreaga lume este…

- In județul Suceava, mai puțin de 40% dintre elevii de clasa a VIII-a care au susținut simularea evaluarii naționale au reușit sa obțina note peste 5 la matematica, in timp ce la romana procentul a fost de aproape 72%. Potrivit Inspectoratului Școlar, la proba la limba și literatura romana s-au prezentat…

- De curand, la Izvorani s-a desfașurat etapa regionala de inot pentru copii 10-11 ani, un concurs de calificare pentru Campionatele Naționale de copii din vara acestui an, unde au luat startul peste 300 de copii. Suceava a fost reprezentata de Maria Moscaliuc, Amalia și Alexia Burlacu, Andrei Andrian…

- Canotorii de la CSM Suceava și CN Nicu Gane Falticeni au participat zilele trecute la Cupa Romaniei la Ergometru pentru juniori și seniori, primul concurs din cadrul calendarului competițional intern pe anul 2019.Federația Romana de Canotaj a organizat competiția in localitatea italiana Piediluco, ...

- La nivelul judetului Suceava au fost sesizate anul trecut 185 de fapte de furt din genti si buzunare, in scadere cu 3 fata de anul 2017. In multe cazuri, aceste fapte au ca victime persoane varstnice. Specificul furturilor din buzunare consta in faptul ca locul de actiune este un spatiu ...

- Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Radulescu, a declarat sambata, 5 ianuarie, la inaugurarea partiei de schi de pe Rarau ca aceasta investiție va dinamiza foarte mult turismul atat la nivelul municipiului Campulung Moldovenesc cat și la nivel de județ și chiar in regiunea de nord est. El a aratat ca…

- Social democrații suceveni ii indeamna pe suceveni sa nu se lase amagiți de demagogia liberalilor, exprimata prin vocea liderului PNL Suceava, Gheorghe Flutur. De asemenea, prin intermediul unui comunicat de presa, parlamentarii PSD de Suceava ii asigura pe suceveni de implicarea lor, alaturi de membrii…