- A fost panica generala la un renumit hotel de lux din Paris. Cinci indivizi inarmați au dat o spargere de proporții, apoi s-au facut nevazuți cu bijuterii in valoare de aproape 5 milioane de euro.

- Un barbat dintr-un oras din Rusia a furat un tanc si a plecat la plimbare cu el pe strazile urbei. La un moment dat, a pierdut controlul masinariei de razboi, a lovit o masina parcata, apoi a intrat cu tot cu tanc într-un supermarket, scrie themoscowtimes.com.

- Acuzații de furt pe numele unui tanar de 23 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat mai multe produse alimentare dintr-un supermarket din oraș. Prejudiciul a fost recuperat.

- Polițiștii orașului Nadlac cerceteaza trei copii cu varste intre 8 si 12 ani, care au furat din autoturisme. Cei trei au fost depistați in flagrant in timp ce incercau sa fure diferite bunuri dintr-un autoturism parcat pe strada George Enescu, din Nadlac, folosindu-se de chei potrivite. „In urma verificarilor…

- Un tanar, de 20 de ani, din comuna Licurici, Gorj, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat, a ajuns in arestul poliției la sfarșitul saptamanii trecute. Suspectul este acuzata ca ar fi sustras suma de 1.000 de lei, 30 cartele ...

- La data de 05 ianuarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, un tanar, de 20 de ani, din comuna Licurici, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Acesta, in noaptea…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Femeia care apare in imagine este cautata de politisti. Aceasta ar fi sustras portmoneul unei femei in care avea 1.500 de lei. Politistii au stabilit ca victima a uitat portomoneul pe tejghea intr-un magazin alimentar, iar femeia care apare in imagini l-a sustras si a iesit imediat din magazin.

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, banuit de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala in care a patruns prin efractie. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 19 decembrie , politistii de investigatii…

- O femeie, de 65 de ani, din Tismana, Gorj, s-a ales ieri cu dosar penal dupa ce a fost depistata la furat intr-un suparmarket, din municipiul Targu Jiu. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului s-a constatat ca batrana ...

- Un tanar din Nasaud, care a furat dintr-un magazin de pe raza orasului mai multe bunuri in primavara acestui an, a fost identificat luni de politistii nasaudeni, anunta IPJ BN. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 18 decembrie a.c., in urma activitatilor desfașurate intr-un dosar…

- Accident feroviar grav. Un autobuz școlar a fost lovit de un tren regional in regiunea Mialas, in apropiere de Perpignan. Din primele informații, bilanțul provizoriu arata ca sunt patru morți și șapte raniți grav. Victimele sunt pasageri ai autobuzului, care transporta copii cu varste cuprinse…

- Guvernul francez a exclus varianta de a face concesii majore spre autonomia dorita de nationalistii din Corsica dupa victoria lor la alegerile regionale, insa a precizat ca este deschis la discutii care sa tina cont de caracterul special al insulei, relateaza Reuters.Intr-un scrutin desfasurat…

- Politistii din Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda „Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute și duse la audieri.

- Una dintre cele mai mari colectii de scrisori din istorie, partituri muzicale si manuscrise, printre care si cel al romanului „120 de Zile ale Sodomei” de Marchizul de Sade, dar si patru ale scriitorului francez Andre Breton, vor fi licitate pe 20 decembrie, la Paris, informeaza Reuters.

- Una dintre cele mai mari colectii din lume de scrisori, partituri muzicale, insemnari si manuscrise, printre care si ''Cele 120 de zile ale Sodomei'' scrisa de Marchizul de Sade pe cand era incarcerat la Bastilia, va fi scoasa la licitatie la Paris la sfarsitul lunii, informeaza marti Reuters. Vasta…

- George Ploscaru, devenit cunoscut in lumea intreaga dupa ce a furat bijuterii in valoare de cinci milioane de euro de la Paris, a primit o pedeapsa pe masura. Cel mai cunoscut hot roman a fost condamnat la ani grei de inchisoare si trebuie sa plateasca despagubiri uriase. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- O femeie a fost surprinsa de camerele de luat vederi intr-un magazin din orasul Vinju Mare – Mehedinti, in timp ce fura un acumulator auto. Si asta se intampla in prezenta a trei barbati, doi dintre ei fiind vanzatori in acea unitate. Filmul a fost postat pe retelele de socializare si are mii de vizualizari.

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a furat bunuri in valoare de 111 lei dintr-un magazin. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 9.00, patrula de siguranța publica din cadrul Politiei Alba Iulia l-a identificat pe M.D., de 25 de ani, din municipiu, ca persoana…

- Un tanar de 18 ani din Caransebes a ajuns pe mana politistilor din cauza alcoolului. Acesta a incercat sa fure dintr-un magazin doua sticle de whisky, ascunzandu-le sub haina. A fost insa, observat de un agent de paza al societatii comerciale, care l-a rugat sa-l insoteasca in biroului sefului de magazin.…

- Un om de afaceri rus care este si parlamentar a fost arestat preventiv in Franta, sub acuzatia de frauda fiscala si spalare de bani. Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- De asemenea, politistii au mai amendat un paznic care executa serviciul la obiectiv fara mijloace de autoaparare. „A fost sanctionat reprezentantul unui magazin de bijuterii cu amenda in cuantum de 2.000 lei deoarece nu a luat in totalitate masurile de securitate prevazute in cerintele minimale de securitate…

- Acordul de la Paris in lupta impotriva incalzirii globale este doar inceputul, iar alte masuri este necesar sa fie adoptate in combaterea modificarilor climatice, a declarat miercuri Angela Merkel, relateaza Reuters. "Noi stim ca Acordul de la Paris este un inceput", a declarat cancelarul german in…

- Acordul de la Paris in lupta impotriva incalzirii globale este doar inceputul, iar alte masuri este necesar sa fie adoptate in combaterea modificarilor climatice, a declarat miercuri Angela Merkel, relateaza Reuters. ”Noi stim ca Acordul de la Paris este un inceput”, a declarat cancelarul german…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Un celebru magazin de whisky din Paris a fost pradat de hoti. Infractorii s-au dus direct la vitrina unde erau expuse licorile de colectie. Au incarcat in mai multe genti de sport 69 de sticle cu whisky si s-au facut nevazuti.

- Trei baschetbalisti americani de la echipa Universitatii din Los Angeles au fost retinuti in China, fiind banuiti ca ar fi furat dintr-un magazin Louis Vuitton, informeaza Reuters.LiAngelo Ball, Cody Riley si Jalen Hill au fost retinuti marti dimineata, fiind interogati, iar apoi au fost eliberati…

- O femeie, de 32 de ani, din comuna gorjeana Scoarta, este anchetata de politie, pentru ca a sustras produse de pe rafturile unui magazin din Targu-Carbunesti. Tanara a luat mai mute produse din magazin pe care nu le-a mai platit. ...

- Polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au depistat in trafic un autoturism, inmatriculat in Bulgaria, despre care se dețineau date ca ar fi fost folosit pentru comiterea unor furturi din locuințe prin escaladare și efracție pe raza municipiului Cluj-Napoca. Read More...

- La data de 8 noiembrie, în jurul orei 10:00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au depistat în trafic un autoturism, înmatriculat în Bulgaria, despre care se dețineau date ca ar fi fost folosit pentru comiterea unor furturi din locuințe prin escaladare…

- Presedintele Donald Trump, care a retras Statele Unite din acordul climatic de la Paris din 2015, nu este invitat “la acest moment” la summitul ce se va tine in decembrie in capitala Frantei, a declarat un oficial din cabinetul presedintelui Emmanuel Macron, potrivit Reuters.

- Un bronz al sculptorului columbian Fernando Botero, estimat la 425.000 de euro, a fost furat sambata dintr-o galerie de arta din Paris, au anuntat luni surse din Politia franceza, confirmand astfel o...

- Un beneficiar al Centrul Social Motru, arestat pentru proxenetism in septembrie, a primit gazduire, de doua luni, in Centrul Social Motru, instituția publica unde lucreaza 10 salariați pentru 7 asistați. Deși asistatul cu cazier avea in acest centru o camera doar a sa și trei mese gratuite…

- Autoritatile din Franta sustin ca un asemenea jaf nu s-a mai comis de 50 de ani. Jurnalistii il numesc pe George Ploscaru "Hotul cu maini de aur". Romanul a intrat intr-un magazin celebru din Paris si le-a spus angajatilor ca este un evaluatorul unui om bogat si ca vrea sa vada doua inele…

- Doi tineri din Alba Iulia, unul in varsta de 16 ani, celalalt de 17 ani, au fost retinuti de politisti, dupa ce au furat un telefon mobil dintr-un magazin de aparatura electronica din municipiu. Potrivit IPJ Alba, miercuri dupa-amiaza, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre reprezentantul…

- Starea de urgenta, instaurata dupa atentatele de 13 noiembrie 2015, ia sfarsit miercuri in Franta, dupa doi ani de dezbateri puternice pe tema eficientei acestui regim de exceptie, acuzat ca aduce atingere drepturilor fundamentale, relateaaza Reuters, conform news.ro.Acest dispozitiv - creat…

- Banca Angliei (BoE) estimeaza ca pana la 75.000 de locuri de munca din domeniul serviciilor financiare ar putea fi pierdute in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se arata intr-o analiza realizata de BBC. Cifrele BoE sunt valabile in cazul unui scenariu rezonabil, mai ales daca…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat Italia, Franța, Portugalia și Belgia ca planurile lor privind proiectele de buget pe 2018 prezinta riscul de a nu indeplini țintele UE privind deficitul și datoria și a cerut Spaniei un proiect de buget actualizat, care sa conțina mai multe informații, transmite…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat Italia, Franța, Portugalia și Belgia ca planurile lor privind proiectele de buget pe 2018 prezinta riscul de a nu indeplini țintele UE privind deficitul și datoria și a cerut Spaniei un proiect de buget actualizat, care sa conțina mai multe informații, transmite…

- Polisistii din Chisinau au retinut un individ in varsta de 43 de ani, originar din Capitala, banuit de furt. Actiunile individului au continuat pe parcursul a circa o luna. Conform declaratiilor agentului economic, valoarea pagubei este de 1.700 lei.

- Revolutii culinare au fost multe si diverse. Primii au fost burgerii gourmet care au venit sa revolutioneze ideea de fine dining. Apoi au reaparut eclerele care se reinventeaza in permanenta pentru a ramane in prim-planul gastronomiei. Acum a venit randul unui desert cu aer parizian sa cucereasca scena…

- Zeci de pasageri ai autobuzelor care faceau transferul între Paris și aeroportul Beauvais au raportat furturi valoroase din bagaje, potrivit observator.tv. Șoferul unuia dintre autobuze a observat un geamantan din cala care se mișca singur. Considerând ca cineva își transporta…

- O tanara in varsta de 22 de ani din Blaj este cercetata penal, dupa ce a furat sacosa unui barbat, pe care acesta o lasase la compartimentul pentru bagaje, intr-un magazin. Potrivit IPJ Alba, Politia Municipiului Blaj a fost sesizata, luni dupa-amiaza, de catre un cetatean de 56 de ani, din comuna Bucerdea…

- Papa Francisc a criticat implicit Statele Unite luni pentru retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, pe care il apreciaza ca fiind o modalitate de a tine sub control efectele devastatoare ale incalzirii globale, informeaza Reuters. Statele Unite este singura tara din cele…

- Vineri, in urma unei sesizari, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov, au identificat pe S.Gratiela, de 21 de ani, din municipiul Fagaraș, banuita de savarșirea infracțiunii de furt. Aceasta este banuita ca, prin distragerea atenției, ar fi sustras articole de vestimentație…

- Un colecționar din Florida a cumparat cu suma de 12.000 de dolari americani un trabuc fumat doar pe jumatate de Winston Churchill, informeaza Reuters. Sursa foto: RR Auction / Facebook Faimosul premier britanic din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fumat acel trabuc pe…