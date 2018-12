Stiri pe aceeasi tema

- Și-au incercat norocul de Craciun, insa nu au putut ajunge in mult visata Spanie. Opt cubanezi au fost prinși de polițiștii de frontiera timișeni in apropierea localitații Teremia Mare, pe la „frontiera verde”, in dimineața de Craciun, in jurul orei 8.00. Oamenii legii din cadrul Sectorului Poliției…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat, in zona de competenta, opt cetateni din Cuba, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, deoarece doreau sa ajunga in Spania. Cei opt cetateni straini au fost preluati de autoritatile sarbe in baza acordului de readmisie.potrivit…

- Calatorie intrerupta pentru patru tineri din Albania și Kosovo, la frontiera Serbiei cu Romania. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița dintre cele doua țari.

- Calatorie intrerupta de politistii de frontiera timișeni pentru noua sarbi, kosovari și turci, in apropiere de Beba Veche. Ei au fost prinși de poliție, in timp ce incercau sa treaca ilegal din Serbia in Romania.

- Patru albanezi care incercau sa ajunga din Serbia, prin Romania, intr-un stat din vestul Europei au fost opriti de politistii de frontiera la granita, in Timis. Oamenii legii i-au predat autoritatilor sarbe in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor. „In data de 14.11.2018, in jurul…

- Primii care au cazut pe mana polițiștilor de frontiera au fost cei 14 cetațeni straini din Irak și Iran care au intrat ilegal din Serbia in Romania. Oamenii legii i-au gasit la Timișoara și și-au dat seama imediat ca ceva este in neregula cu ei. Indivizii nu iși justificau prezența și nu vorbeau…

- Politistii de frontiera de la Moravița au depistat noua cetateni din Irak care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Serbia, pentru ca mai apoi sa ajunga intr-un stat din vestul Europei. ”In data de 07.10.2018, in jurul orei 01.00, operatorul de la sistemul de supraveghere cu termoviziune…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera... The post Patru cetațeni straini, depistați in Timiș in timp ce incercau sa treaca fraudulos frontiera appeared first on Renasterea banateana .