- Un tanar din vestul țarii a trecut prin sperietura vieții sale la inceputul acestei luni. Barbatul in varsta de 23 de ani a fost talharit in propria casa in noaptea de 1 spre 2 iulie, de cinci tineri care au dat navala peste el. Era deja trecut de miezul nopții, atunci cand, dupa ce au ... The post…

- O infrangere la alegerile europarlamentare era de neconceput, cel puțin in interiorul PSD Botoșani. Numeroasele semnale ca social-democrații vor pierde au fost puse pe seama ”haștagiștilor”, ”rezistenților” și nu s-a ținut cont de ele. Anti-pesediștii au fost clar, subestimați de PSD-iștii botoșaneni.…

- Eugen, un barbat de 63 de ani din comuna vasluiana Bacani, a fost gasit spanzurat de creanga unui nuc de un vecin, dupa ce fosta sa sotie, care locuia in aceeasi casa l-a strigat si nu a raspuns.

- In noaptea de Inviere, un barbat de 31 de ani și iubita lui, o tanara de 16 ani, au murit pe un drum din comuna Hlipiceni. Acum ies la iveala noi informații referitoare la cauza cumplitului accident, dar și primele indicii ale Poliției.

