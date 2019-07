CINCI FOCARE NOI de pestă porcină africană, în județul Prahova Pesta porcina africana a bubuit in Prahova, la mai bine de un an de la declanșarea epidemiei la nivel național. Dupa luni in șir in care boala parca a ocolit județul, afectand in schimb zone din vecinatatea acestuia, iata ca acum recupereaza. Astfel, joi, la numai o zi dupa confirmarea primului caz, intr-o gospodarie din Poienarii Ralii, alte cinci focare au fost confirmate, dintre care unul la doar cațiva kilometri de Ploiești. "In dupa-amiaza zilei de 11 iulie au mai fost confirmate, prin Buletine de analize emise de IDSA Bucuresti, alte 4 focare la porci domestici si 1 focar la porc mistret,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

