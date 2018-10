Stiri pe aceeasi tema

- Cinci fete cu varste cuprinse intre 13 și 16 ani, dintr-un centru de plasament din Iași, au ajuns, in timpul nopții de luni spre marți, la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, intoxicate cu substanțe halucinogene, in acest caz fiind declanșate anchete, scrie Mediafax.Conform reprezentanților Direcției…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, rezident al unui centru pentru persoane cu dizabilitati al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, a decedat in cursul zilei de...

- In judetul Iasi sunt trei locuri destinate femeilor abuzate si copiilor acestora - Centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violentei domestice, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violentei, care…

- La Serviciul Interventie in Regim de Urgenta si Violenta in Familie din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava au fost inregistrate, in primele opt luni ale anului, 324 de cazuri confirmate de copii abuzati si neglijati.Sefa DGASPC Suceava, Nadia ...

- Parinții din Sectorul 4 au la dispoziție, incepand din acest an, cele mai multe creșe din București, susține directorul general al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 4 (DGASPC4), Mihaela Ungureanu. Potrivit acesteia, peste 1.000 de copii cu varste cuprinse intre…

- Aceasta urmeaza sa fie reevaluata pentru a fi reincadrata in gradul de handicap", a mentionat Tiberiu Bantas, purtator de cuvant al Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Aceasta a fost preluata de catre reprezentantii DGASPC dupa ce, pentru o perioada, a fost internata…