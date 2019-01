Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la o petrecere aniversara din Polonia. Cinci adolescente de aproximativ 15 ani au ars de vii într-o casa care a luat foc. Atenție! Urmeaza informații care va pot afecta emoțional!

- Joachim Brudzinski, ministrul de Interne al tarii, a transmis ca victimele aveau 15 ani si cel mai probabil serbau o zi de nastere, scrie antena3.ro. Victimele au fost scoase din cladire abia dupa stingerea incendiului, a transmis purtatorul de cuvant al Poliției din Koszalin, Monika Kosiec.…

- Cinci adolescente au murit in timp ce incercau sa evadeze dintr-o sala de jocuri de tip escape room din nordul Poloniei. De asemenea, un barbat a fost ranit din cauza incendiului izbucnit acolo. Joachim...

- Un incendiu produs la o sala de jocuri tip Escape Room din Polonia a provocat moartea a cinci adolescente. Un barbat a fost ranit. Incendiul a izbucnit la ora locala 17:00, la o sala de jocuri tip Escape Room din orașul polonez Koszalin. In urma incendiului, cinci adolescente și-au pierut viața, iar…

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit in urma unui incendiu izbucnit la o sala de jocuri tip Escape Room din orasul Koszalin din nordul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, citate de NBC News.

- Cunoscutul scriitor israelian Amos Oz a murit de cancer la varsta de 79 de ani, a anuntat ziarul Haaretz, relateaza news.ro.El s-a casatorit cu Nili din 1960 si au trei copii. A inceput sa publice in 1961, la varsta de 22 de ani. Citește și: Captura RECORD a ofițerilor antidrog: peste…

- Regizorul lituanian de teatru Eimuntas Nekrosius a murit marti, cu o zi inainte de a implini varsta de 66 de ani, au anuntat membrii familiei sale, citati de AFP, informeaza Agerpres.Venerat in tara lui natala si aflat permanent in turnee, Eimuntas Nekrosius era deosebit de apreciat in Polonia…

- Richard Baker a murit, sambata, la spitalul John Radcliffe din Oxford, Marea Britanie. El a fost omul care a prezentat primul buletin de știri al BBC in anul 1954. Anunțul trist a fost facut de fiul fostului știrist. Baker s-a nascut in 1925. El a fost student la Universitatea Cambridge, dar studenția…