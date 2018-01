Stiri pe aceeasi tema

- OAG (Official Aviation Guide) a lansat clasamentul Punctualty League 2018, care cuprinde cele mai punctuale companii aeriene si aeroporturi din lume, in privinta eficientei timpului. Autoritatea globala in analiza datelor legate de companii aeriene si aeroporturi a realizat clasamentele pe baza criteriului…

- Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca dorește sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie șef al IGPR. Ședinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare. "Au…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare.…

- Asociatia Elevilor din Constanta considera ca prin faptul ca Ministerul Educatiei a interzis ca elevii sa aiba asupra lor telefoanele mobile in timpul orelor de curs, acestea urmand sa fie depuse la inceputul fiecarei ore intr-un loc special amenajat, atunci elevii nu vor mai putea sa filmeze daca un…

- Andrei Lazar a fost implicat intr-un nou scandal la sfarsitul anului trecut. A fost acuzat ca l-a agresat cu un cutit pe patronul unui bar din Craiova. Pentru fapta sa fiul judecatoarei este cercetat sub cotrol judiciar. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru tulburarea ordinii publice, dar si pentru…

- Numeroase studii arata ca somnul puțin poate afecta direct sanatatea, greutatea și chiar memoria. Daca dormi permanent mai puțin de 7-8 ore pe noapte, atunci uite citeva motive pentru care sa-ți pui telefonul deoparte, sa stingi luminile și televizorul și sa te duci la culcare cu o ora mai devreme decit…

- In perioada 5-6 ianuarie forțele poliției au desfașurat o ampla acțiune de prevenție a faptelor antisociale. Astfel au fost depistați doi șoferi in stare de ebrietate, unul in varsta de doar 21 de ani, și un alt conducator auto care avea permisul de conducere suspendat.

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- In 1940, Regele Mihai trimitea romanilor primul sau mesaj de Craciun. Saptezeci si cinci de ani mai tarziu, in anul 2015, ultimul suveran al Romaniei a trimis natiunii ultimul sau mesaj cu ocazia Sarbatorii Nasterii Domnului.

- Peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata au fost facute de politisti in ultimele doua saptamani, iar 50 de persoane au fost retinute sau arestate, a transmis, marti, Politia Romana. In perioada 6 - 20 decembrie, 443 de politisti specializati in combaterea…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat vineri ca are indoieli ca reactia ambasadelor are loc in cunostinta de cauza, dupa ce reprezentantii ai sapte state la Bucuresti au trimis un comunicat comun prin care isi exprima ingrijorarile fata de modificarile la legile justitiei.

- Fie ca ai lucrat pana tarziu la documentul acela foarte important, sau ai pierdut noptile navigand pe internet, activitatea ta va fi documentata pas cu pas si ilustrata grafic in noul Timeline din Windows 10, astfel incat vei putea revedea mai tarziu tot ce ai facut si reveni oricand la aplicatia sau…

- Magdalena Șerban continua sa șocheze cu declarații de-a dreptul neașteptate! Criminala de la metrou le-a cerut anchetatorilor ceva la care nimeni nu s-ar fi gandit! Ce a facut-o sa iși piarda mințile?

- Pe rolul Curtii de Apel Pitesti se afla dosarul privind cea mai mare captura de heroina realizata in Romania dupa 1990. Dupa cum reiese din rechizitoriul DIICOT, doi dintre inculpati, un turc si un roman, au mai fost implicati in transportul altor 250 de kilograme de heroina descoperite de politisti…

- Repartizarea cumparaturilor pentru sarbatori in mai multe etape si in cantitati mici, conform unui plan realist, ii ajuta pe oameni sa mentina situatia sub control si sa evite sa fie tentati sa cumpere exagerat, peste bugetul propus, spune un studiu care va fi publicat in ianuarie, potrivit Reuters.…

- Daca intr-o zi agitata, ca toate celelalte, te trezesti gonind prin centrul orasului, in drumul de la birou spre casa, si realizezi ca doresti sa stii mai multe despre tine insuti si despre cum sa te pozitionezi mai natural si mai bine in comunicarea cu colegii, cu angajatii sau cu superiorii, cu familia…

- Parlamentarii USR din comisia speciala pentru legile din sfera justitiei au avertizat joi cu privire la urmarile pe care le-ar avea modificarile la Codul de procedura penala si Codul penal propuse de cei de la PSD, ALDE si UDMR, una dintre acestea fiind, potrivit acestora, faptul ca nu s-ar mai putea…

- Chiar daca mitul poate varia de la zona la zona, in special in functie de clima din perioada Craciunului, Mos Craciun este imaginat ca fiind imbracat intr-un costum rosu, avand o barba lunga si alba si locuind in Finlanda sau in Canada.

- IMAGINI CUTREMURATOARE. TRAGEDIA ZILEI: Doi morti si doi raniti grav intr-un accident rutier CUMPLIT. DOUA autoturisme facute PRAF Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt grav ranite ca urmare a unui accident produs pe DN15. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Este vorba despre apeluri scurte la care apelantul nu apuca sa raspunda. Curiosi sa vada cine i-a apelat cu cifre atat de multe, oamenii fac imprudenta sa sune inapoi. La capatul celalalt nu se afla insa decat niste escroci care utilizeaza numere cu suprataxa. Politistii recomanda cetatenilor sa nu…

- Atena s-a declarat "ingrijorata" miercuri seara de afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care au sugerat o revizuire a Tratatului de la Lausanne privind granițele Turciei, in ajunul primei vizite in Grecia a unui șef de stat turc dupa 65 de ani, relateaza AFP,

- Circuitul de la Nurburgring ramane o atracție pentru toți pasionații de mașini. Iar de cele mai multe ori nu conteaza modelul pe care il conduci, ci experiența traita. Iar astazi admiram șoferii de monovolume și utilitare care au avut curajul sa "alerge"

- Noua vila a lui Floyd Mayweather, in valoare de 34 de milioane de dolari, situata din Beverly Hills a fost sparta in timp ce acesta se afla in China. Politia din California investigheaza incidentul. Politia din Beverly Hills a anuntat printr-un comunicat de presa ca locuinta lui Mayweather…

- Eugen Trica și Ionuț Cioinac au primit suspendari și amenzi din partea Comisiei de Disciplina dupa incidentele petrecute la meciul pe care Poli Iași l-a pierdut in fața lui Dinamo in "Ștefan cel Mare", scor 1-2. ...

- Gimnasta Catalina Ponor a participat, sambata, la ultimul concurs din cariera, in Mexic, la ”Abierto Mexicano de Gimnasia”, o competitie care a imbinat si conceptul de gala demonstrativa. La 30 de ani, din care peste 25 dedicati gimnasticii, Catalina Ponor pune punct unei cariere in care a adunat 23…

- Andreea Marin este, cu siguranța, una dintre vedetele care, de-a lungul timpului, a dovedit ca este o femeie puternica. O femeie care pare sa nu se teama de nimic. O vedeta care, cu succes, imbina greutațile statutului de persoana publica cu cele de mama, fara sa faca rabat la vreuna.

- Stela Popescu a adunat o avere considerabila de-a lungul bogatei sale cariere. Considerata una dintre cele mai mari actrițe de la noi, marea doamna a scenei romanești, Stela Popescu a adunat, de-a lungul indelungatei sale cariere, o avere uriașa.

- Numeroase companii au decis ca programele corporate wellness sunt necesare pentru un mediu de lucru prielnic angajatilor. Desi mai putin cunoscute in Romania, aceste programe sunt aplicate intr-un procent ridicat la nivel global, productivitatea angajatilor fiind sporita considerabil.

- Premierul Pavel Filip se declara nemulțumit de faptul ca in presa au aparut informații potrivit carora R. Moldova ar fi retras de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a ONU chestiunea privind retragerea trupelor și armamentului rusesc din stanga Nistrului. „Unele institutii media, fiind orbite, cauta…

- Bulgarul abia isi cumparase autoturismul cu care se intorcea din Germania acasa. Grabit, barbatul a intrat in depasirea unei coloane, fara sa tina cont ca este pe pod si pe linie continua. Nu a mai avut timp sa revina pe sensul lui de mers si a intrat in masina care venea din sens opus, in care se…

- Pentru cei care nu cunosc, formația braziliana Ibis Sport Club, care evolueaza in liga a șasea din Brazilia, este cunoscuta drept cea mai slaba echipa din lume, titulatura pe care și-a autoatribuit-o de-a lungul timpului. De-a lungul istoriei sale, s-a scris inclusiv o carte despre activitatea clubului…

- Invitata in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, Nadine dezvaluie multe dintre obstacolele peste care a trecut de-a lungul timpului, despre felul cum a reușit sa trasforme in avantaj tot trecutul ei dureros. Nadine a crescut intr-o casa de copii, a fost de-a lungul timpului…

- Se spune ca timpul este o senzație sau o experiența, care se schimba funcție de ce se intampla in interiorul nostru. Pe langa bazele biologice ale timpului, vorbim despre aspectul psihologic al timpului. Cand facem ceva care ne pasioneaza, timpul zbo

- Atacantul Harlem Gnohere, 29 de ani, se bucura de zilele libere și a plecat in Franța pentru a se relaxa. Francezul a participat la emisiunea "Le Vestiaire" și a stat fața in fața cu unele dintre legendele Franței, Frank Leboeuf si Emmanuel Petit, campioni mondiali in 1998, și William Gallas, fost fundaș…

- Johnny Depp a avut un comportament ciudat si i-a facut pe multi sa creada ca era sub influenta alcoolului la premiera filmului „Crima din Orient Express“ din Londra. Actorul a trebuit sa fie sprijinit tot timpul de bodyguardul sau pe covorul rosu, insa surse apropiate echipei artistului sustin ca acesta…

- Lionel Messi are un cuvant greu de spus la Barcelona nu doar pe teren, ci și in privința venirilor și plecarilor de la club. Argentinianul a stopat vanzarea lui Aleix Vidal la FC Sevilla. FC Barcelona are probleme de lot, pentru ca 6 dintre cei 24 de jucatori acuza accidentari. Dupa meciul cu Olympiakos,…

- Nu are experienta in zona de design, din contra a lucrat in publicitate si comunicare, insa in urma cu noua ani organiza primul targ de design romanesc si cultura vintage, ce avea sa devina un punct de reper pentru aceasta industrie. Am stat de vorba cu Laura Calin, antreprenoarea din spatele V for…

- Intre Denisa Raducu și Florin Salam, de-a lungul timpului, au existat tot felul de probleme, majoritatea fiind generate de rivalitatea dintre impresarul artistei care a trecut in neființa și orgoliile celebrului manelist. de altfel, este de notorietate faptul ca cei doi nu au colaborat prea des de-a…

- Viitorul unor copii, vandut pe cativa euro si vacante. Un asistent social din Brasov este acuzat ca oferea copiii din centrele de plasament unor cupluri care ii dadeau "atentii". Procurorii DIICOT au descoperit 12 astfel de cazuri si ar fi convins-o si pe o colega din Covasna sa ii fie complice.

- De-a lungul timpului, au tot existat zvonuri despre exorcizarile facute de Cristian Pomohaci. Parapsihologul Alina Albert a fost martora unei practici facute de fostul preot in biserica si a ramas ingrozita de ce a vazut.

- Revine in actualitate una dintre cele mai inventive practici din industria carnii lipita bucatica cu bucatica pana devine o fleica frumoasa, tentanta ochiului, numai buna de aruncat pe gratar. Ceea ce nu se stie atat de bine, este ca acele bucati frumoase de carne sunt lipite cu o enzima adeziva transglutaminaza,…

- Fiul Luminiței Anghel sta cu saptamanile nespalat. Dezvaluiri șocante facute de David Pușcaș i-a oripilat pe cei care il cunosc. Baiatul a recunoscut pentru prima oara ca se confrunta cu depresia. Recent, David și-a facut vlog și permanent iși informeaza prietenii virtuali cu tot ceea ce face. Insa…

- În pofida suspiciunilor de fraudare a fondurilor europene, miliardarul Andrej Babis se îndreapta spre o victorie în alegerile legislative din Cehia, programate sa aiba loc vineri și sâmbata, cu un discurs anticorupție și antieuro,

- Continua audierile din Comisia SRI. Dupa dezvaluirile extrem de dure și de controversate facute fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, nume grele au trecut, pana in prezent, prin fața comisiei. Astazi, potrivit anunțului facut de Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control al SRI, la audieri…

- Inspectorul-șef adjunct al Inspecției Judiciare, Gheorghe Stan, a calificat luni drept "inedita" atitudinea unor membri ai echipei de control de la DNA, care au contestat o serie de constatari facute de colegi in raportul final. "Ce este inedit în acest raport este o…