Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit declarațiilor facute de Paul Scrobota, custodele Muzeului de Științele Naturii din Aiud, se pare ca instituția pe care o administreaza este un concurent serios pentru multe instituții muzeale din țara. Astfel, anul trecut, muzeul a fost vizitat de peste 8.000 de turiști. Deși unii ar spune…

- Cladirea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Buzau intra in reabilitare, dupa aproape 80 de ani in care a funcționat fara aproape nicio reparație. Cei 1300 de elevi și o suta de dascali care iși desfașoara activitatea aici vor fi mutați la o [...] citește mai mult Post-ul Colegiul Național „Mihai…

- Acesta nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusa de avocatul Alexandru Enache, informeaza Observator. La data de 16.11.2017, Dutca este extradat din Marea Britanie in Romania pentru executarea unei pedepse…

- Șase persoane care fac parte din gruparea neonazista „Acțiunea Naționala” au fost arestați, in Marea Britanie, sub suspiciunea de terorism. Ofițeri ai Unitații Antiterorism au efectuat raiduri la o serie de locuințe din Cambridge, Banbury, Wolverhampton, Leicester și Stockport, intr-o operațiune coordonata,…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați cu privire la faptul ca mai mulți elevi dintr-o școala din Manaștur au petarde la ei.”La data de 20.12.2017, în jurul orei 11: 37, politistii Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 4 Politie, au fost sesizati de un cadru didactic…

- Ieri am facut cunostinta cu cei opt "magnificildquo; care au reusit sa aduca, prin performantele lor internationale, Colegiul National "Mircea cel Batranldquo; din Constanta pe locul trei la nivel national. Ei sunt: Paul Gerea student la Stanford , George Chichirim student la Oxford , Razvan Ursu clasa…

- Editura Nemira sprijina tinerii pasionati de literatura si anunta cei cinci castigatori ai Bursei de cititor, editia I Categoria de varsta 12-14 ani Vladimir Teca, Scoala Centrala Bucuresti"Se stinge lumina. Ma trezesc. Pot vedea acum intregul oras, intreaga…

- Metoda de inselaciune „Imprietenire” a facut ravagii in Cluj si in tara. Cum functiona Cincisprezece persoane au fost retinute si incarcerate in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Constanta in urma unor perchezitii efectuate in mai multe judete, suspectii fiind acuzati de constituirea unui grup…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a premiat ieri rezultatele deosebite obtinute de catre elevi in anul scolar 2016-2017, profesorii acestor elevi, dar si proiectele deosebite ale unor institutii scolare din judet. In cadrul Galei Excelentei in Educatie a fost premiat si Elevul anului, Malina Strugaru,…

- 22 de elevi de la un liceu din Radauti au ajuns la spital dupa in clasa a fost pulverizat spray paralizant. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Cei 22 de elevi care prezentau semne de iritații au fost evaluați de medici. Toți au fost externați. Conducerea…

- Incident neobișnuit la o școala. 22 de elevi au ajuns la urgența, dupa ce in clasa s-a pulverizat spray paralizant. Incidentul s-a produs la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Radauți.

- Adolescentul de 16 ani, elev la scoala generala din Poroschia, a fost arestat preventiv, joi dupa-amiaza, pentru 30 de zile. Ceilalti doi colegi ai sai sunt cercetasi in continuare in libertate pentru infractiuni de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii pubice. Toti cei trei…

- La un an dupa ce si-a deschis propria academie de fotbal la Londra, fostul fotbalist galatean Adrian Avasalcai si-a indeplinit un alt vis. Acela de a vizita Academai lui Gheorghe Hagi si de a-i smulge cateva sfaturi importante fostului mare international. “Imi doresc foarte mult sa colaborez…

- Un ziar local din orașul universitar Cambridge din Marea Britanie și-a cerut scuze dupa o eroare in urma careia textul ''100pt splash heading here'', reprezentand indicațiile tehnice pentru paginator, a dominat miercuri prima pagina a publicației.

- Un ziar local din orașul universitar Cambridge din Marea Britanie și-a cerut scuze dupa o eroare in urma careia textul ''100pt splash heading here'', reprezentand indicațiile tehnice pentru paginator, a dominat miercuri prima pagina a publicației, informeaza DPA.

- Moartea Regelui Mihai nu a trecut neobservata de presa internaționala. Majoritatea publicațiilor au vorbit despre decesul ultimului rege al Romaniei dar și despre viața tumultoasa pe care a trait-o Majestatea Sa , de la preluarea tronului pe vremea cand era doar un copil, la anii petrecuți in exil dar…

- Un nou caz șocant în școlile din România. O profesoara de la Școala Gimnaziala din comuna Poroschia, județul Teleorman, a fost batjocorita și batuta de elevi, în sala de clasa, incidentul fiind filmat chiar de unul dintre agresori. Inspectoratul Scolar al Judetului…

- Competiția s-a desfașurat in localitatea bulgara Shumen, in perioada 22-26 noiembrie, la ea inscriindu-se 160 de concurenți din diferite licee cu profil informatic din Bulgaria, Republica Moldova, Polonia, Romania, Rusia, Serbia și Ucraina. Alex Tatomir este elev in clasa a XII-a la Colegiul…

- Meghan Markle a devenit luni cea mai mediatizata persoana in presa britanica, dupa anunțul ca va face parte din Familia Regala. Trecutul și familia actriței au facut subiectele a zeci de articole. Comparația intre actrița și ducesa de Cambridge a fost inevitabila. 1.Tinerețea – In vreme ce Kate, care…

- Elevii din cadrul echipelor de seniori și juniori ale României au obținut șapte medalii, dintre care patru de aur și trei de bronz, la ediția din acest an a Turneului Internațional de Informatica Shumen din Bulgaria. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, medaliile de…

- Burse in Marea Britanie pentru elevii de clasa a X-a Elevii de clasa a X-a se pot inscrie, pana pe 15 decembrie, la un concurs pentru obținerea unor burse de studiu in instituții de invațamant din Marea Britanie. "Asociația 'Ține de Noi', împreuna cu Headmasters' and Headmistress' Conference…

- Echipele de seniori și juniori ale Romaniei au obținut șapte medalii (patru de aur și trei de bronz) la ediția din acest an a Turneului Internațional de Informatica Shumen din Bulgaria. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educației, medaliile de aur au fost cucerite de…

- Marea Britanie este unul dintre cele mai indepartate state europene fata de noi, de aceea romanii au avut mult timp dificultati in trimiterea si primirea de colete spre si dinspre Anglia. Regatul Unit are o populatie impresionanta de romani imigranti, iar acestia se straduiesc din rasputeri…

- Lotul Romaniei a obtinut doua medalii de argint, doua medalii de bronz si o mentiune la a XI-a editie a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica (12 – 20 noiembrie, Thailanda). Medaliile de argint au fost adjudecate de Radu Andrei (clasa a XI-a/Colegiul Național „Nicolae Balcescu” din…

- În perioada 1220 noiembrie 2017 în Thailanda sa desfurat ediia a XIa a Olimpiadei Internaionale de Astronomie i Astrofizic competiie care a reunit 219 participani din 46 de ri. Echipa României a fost coordonat de conf. univ. dr. Cristian Pîrghie (Universitatea &rdquotefan cel Mar...

- In acest an, 2017, 19 noiembrie a fost data la care a fost marcata la nivel global Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere prin evenimente care au drept scop sensibilizarea diverselor categorii de participanti la trafic cu privire la importanta respectarii normelor rutiere si a…

- Niste elevi botosaneni au dat ochii cu oamenii legii in cursul zilei de marti. Politistii Compartimentului de analiza si prevenire a criminalitatii, impreuna cu cei ai Postului de poliție Mileanca s-au aflat ieri in mijlocul a 80 de elevi de clasele a VI-a si a VII-a din localitate,

- Asociatia “Tine de Noi” impreuna cu Headmasters' and Headmistress' Conference (Conferinta Directorilor si Directoarelor de Licee din Marea Britanie) anunta lansarea unui concurs pentru obtinerea unor burse de prestigiu pentru elevii de clasa a X-a care isi doresc sa petreaca urmatorii…

- Un brailean de 36 de ani a fost ucis cu cruzime in Marea Britanie. Romanul a fost atacat cu bate de baseball, in plina strada, de mai multe persoane cu cagule, relateaza Daily Mail. Sorin Serbu, 36 de ani, tata al unui copil de 10 ani, a fost atacat in Londra de mai mulți barbați despre care…

- Crima oribila in Marea Britanie! Un barbat de 36 de ani din Braila a fost ucis cu sange rece, in noaptea de sambata spre duminica, pe o strada dintr-o suburbie a Londrei. Sorin Serbu a fost atacat de opt barbati cu cagule, in momentul in care a iesit dintr-un club.

- Trei copii au suferit rani ușoare dupa ce tavanul clasei in care invațau de la Școala numarul 4 din Alexandria s-a desprins in timpul orei de matematica. "Sunt puțin zgâriați trei copii, din ce a spus directorul. A cazut pur și simplu fara sa fie fisurat, nimic.…

- Trei copii au suferit rani ușoare dupa ce tavanul clasei in care invațau de la Școala numarul 4 din Alexandria s-a desprins in timpul orei de matematica. "Sunt puțin zgâriați trei copii, din ce a spus directorul. A cazut pur și simplu fara sa fie fisurat, nimic.…

- Invata despre furnizarea serviciilor comerciale prin comparatie. Este vorba despre 30 de elevi de la Colegiul Economic Virgil Madgearu din domeniul Comerț care vor efectua, in 2018, un stagiu de practica de 3 saptamani in Granada, Spania,(12 elevi de clasa a XI a) si in Barcelos, Portugalia (18 elevi…

- Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" (CNMK) Galati aniverseaza 139 de ani de existenta. In cinstea celor 139 ani de la infiintare, in colegiu se desfasoara o serie intreaga de activitati incepand cu 8 noiembrie 2017 si pana pe 10 noiembrie 2017, zi denumita "Ziua portilor deschise". Potrivit informatiilor…

- O familie de romani, parintii si cei doi copii minori, a fost data disparuta in Ipswich, Anglia. Cei patru nu au mai fost vazuti de mai bine de o saptamana, cunoscuții neavand niciun indiciu despre ce s-a intamplat cu e

- A IVa ediie a Conferinelor BookLand Evolution îi redeschide porile pentru tinerii din Brila pe 06 noiembrie 2017 la Biblioteca Judeean Panait Istrati din Pa Poligon nr. 4. De luni pân vineri (0610 noiembrie&rsquo17) în intervalul orar 1400&ndash1600 vor urca pe scen 16 personaliti&nbs...

- MIhai Danciu a fost dus la Spitalul Whipps Cross din Londra si, cand s-a trezit, a fost foarte mirat sa auda vorbindu-se limba engleza. O romanca, asistenta medicala, a postat povestea vasluianului pe un grup de Facebook al romanilor din Marea Britanie si a cerut ajutor. "A fost gasit beat si batut…

- Un barbat din Vaslui, pe numele sau Mihai Danciu, a fost gasit beat turta si batut in curtea unei locuinte din Londra. Insa, dupa ce a fost dus la spital, le-a spus medicilor de acolo ca el nu are habar cum a ajuns din Vaslui in Marea Britanie!

- Peste 70 de premii au fost decernate in cadrul primei ediții a Galei partenerilor și colaboratorilor Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Balcescu", desfașurata la Colegiul Național de Arte "Dinu Lipatti". În cadrul evenimentului, directorul…

- Plecat in Marea Britanie pentru a munci, un roman s-a confruntat cu o statie ceva mai neobisnuita. Valentin Stoian a fost intrebat de patronul sau care e diferența dintre romani și englezi și de ce nu sunt romanii iubiti de englezi.

- Acesta este finantat prin Erasmus+, « Parteneriat strategic doar intre scoli ale Uniunii Europene » si este implementat timp de doi ani, incepand cu luna septembrie 2016, liceul fiind coordonatorul proiectului. La acest proiect avem ca parteneri licee din Marea Britanie, Italia, Grecia, Croatia si Turcia.…

- Potrivit Politiei Dambovita, doi elevi de la o scoala din Uliesti, comuna Croitori, au avut un conflict intr-o pauza, iar in urma bataii, unul dintre ei s-a lovit grav la cap. „Unul dintre ei l-a lovit pe celalalt, acesta din urma cazand si lovindu-se cu capul de ciment. A fost transportat…

- Ministerul Educatiei a demarat o ancheta la Colegiul National ”Nicolae Balcescu” din Braila in urma unei petitii anonime prin care se reclama modificarea notelor mai multor elevi de clasa a sasea, pentru schimbarea ierarhiei la final de an scolar. Conducerea Inspectoratului Scolar afirma ca ”exista…

- Potrivit inspectorului general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Braila, Catalin Canciu, o echipa din Corpul de Control al ministrului Educatiei a sosit, marti, la Colegiul National "Nicolae Balcescu" din municipiu pentru a face verificari in urma unei petitii anonime prin care se reclama…

- Teroare in Marea Britanie dupa ce un barbat inarmat cu o pușca de vanatoare a luat mai multe persoane ostatici la o sala de bowling din Nuneaton, districtul Warwickshire, Anglia. Un barbat a scris pe Facebook ca ar fi vorba despre doi ostatici, insa autoritațile nu ofera detalii.

- Tudor Helgiu, liceanul clujean scos de la ore pentru ca avea parul lung, activeaza din clasa a VII-a in reteaua IMPACT, adica peste 3.000 de elevi de gimnaziu si de liceu, coordonati de peste 400 de profesori care implelementeaza anual 200 de proiecte comunitare. Consiliul IMPACT considera ca ceea ce…

- Un fenomen extrem de rar s-a produs, luni, in Londra și mai multe zone din Marea Britanie. Cerul s-a facut roșu și s-a intunecat in plina zi, atmosfera semanand cu cea din timpul unei eclipse, doar ca soarele se vedea pe cer foarte roșu. Specialiștii au transmis oamenilor sa stea calmi explicand ca…