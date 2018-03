Stiri pe aceeasi tema

- Cinci palestinieni au fost ucisi de armata israeliana vineri, in ciocniri intre armata israeliana si manifestanti, la frontiera, la un mars de protest la care participau cateva mii de persoane, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP, transmite News.ro . Cinci palestinieni au fost…

- Sase membri ai fortelor de securitate turce au fost ucisi si alti sapte raniti intr-un atac intreprins de catre militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in apropiere de o baza militara din provincia Siirt (sud-est), au indicat vineri surse din domeniul securitatii, citate de agentia…

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Un fermier palestinian a fost ucis si o alta persoana a fost ranita in urma unui bombardament de artilerie al israelienilor, conform oficialilor palestinieni si rezidentilor, informeaza BBC. Bombardamentul a avut loc vineri dimineata, in apropierea orasului Khan Yunis, in sudul Fasiei Gaza, conform…

- Armata israeliana a indicat ca a atacat miercuri pozitii ale miscarii Hamas in Fasia Gaza, drept represalii la un foc aprins de-a lungul barierei care inchide teritoriul palestinian, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Doi indivizi au aprins un foc pe o movila aproape de bariera, la nivelul…

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat duminica dimineata pozitii ale combatantilor Hamas in Fasia Gaza, dupa ce mai multi palestinieni au trecut ilegal frontiera si a dat foc unui vehicul al...

- Armata israeliana a confirmat miercuri ca a efectuat un atac aerian in Siria, in anul 2007, distrugand ceea ce se credea ca este un reactor nuclear. Astfel, se desecretizeaza parțial una dintre cele mai indraznețe și misterioase operațiuni militare din istoria recenta.

- Armata israeliana a recunoscut, miercuri, in mod oficial distrugerea unui reactor nuclear din Siria in 2007, sustinand ca atacul aerian a eliminat o amenintare majora pentru Israel si pentru regiune si a fost un "mesaj" catre alte state, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Numarul victimelor este printre cele mai mari inregistrate in capitala siriana in ultimele luni, in urma tirurilor zilnice de obuze si rachete ale rebelilor, ca represalii la atacurile regimului de la Damasc asupra fiefului lor din Ghouta de Est. Armata siriana, sprijinita de unele militii si de…

- Cel putin 35 de civili au fost ucisi marti de o racheta trasa asupra unei piete de la periferia estica a Damascului, potrivit unui bilant actualizat difuzat de agentia oficiala de presa SANA, preluata de AFP. Atacul, pus de televiziunea siriana de stat pe seama "gruparilor teroriste", s-a soldat…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- O explozie a vizat marti convoiul premierului Autoritatii Palestiniene (AP) Rami Hamdallah, in Fasia Gaza, soldata cu sapte raniti usor si care a aplicat o noua lovitura reconcilierii deja in dificultate intre formatiunile palestiniene rivale, relateaza AFP. Hamdallah si influentul sef al serviciilor…

- O bomba a explodat marti, in Fasia Gaza, in momentul trecerii convoiului premierului Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate palestiniene citate de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Fortele turce au atins joi un obiectiv important al ofensivei lor contra unei militii kurde in nord-vestul Siriei preluand controlul unei localitati strategice, dar campania lor este departe de a fi finalizata, relateaza AFP.Militarii turci, sprijiniti de combatanti sirieni, au preluat joi…

- Armata egipteana a anuntat joi ca a ucis inca 13 teroristi si a arestat 86 de suspecti in provincia Sinaiul de Nord in cursul celei mai recente operatiuni din cadrul unei ample campanii antiteroriste, relateaza agentia Xinhua. De la lansarea campaniei antiteroriste "Sinai 2018" pe 9 februarie, 95 de…

- Cel puțin cinci soldați columbieni au fost uciși și alți 10 au fost raniți intr-un atac orchestrat marți de gruparea de gherila Armata de Eliberare Naționala (ELN) in orașul Tibu din nordul Columbiei, conform purtatorului de cuvant al armatei columbiene.

- Decesul unui palestinian detinut de armata israeliana a fost provocat probabil de inhalarea gazelor lacrimogene, a declarat vineri armata israeliana intr-un raport initial privind incidentul, informeaza dpa. Dupa moartea lui Yasin Saradeeh joi, oficiali palestinieni au sustinut ca el a fost batut…

- Peste 400 de civili au fost ucisi in cinci zile de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei intreprinse de regimul sirian si aliatul sau rus in Ghouta Orientala, enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a anuntat joi Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de AFP.…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Cel putin patru oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati la un festival din orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.Incidentul armat a avut loc la…

- Patru militari israelieni au fost raniti, sambata seara, in urma unei explozii ce a avut loc la granita cu Fasia Gaza, iar ulterior Armata israeliana a lansat atacuri asupra mai multor tinte din Gaza, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…

- Forțele militare americane au ucis și ranit saptamana trecuta peste 200 mercenari ruși in Siria, ceea ce poate fi cel mai sangeros conflict direct dintre SUA și Rusia, relateaza Bloomberg.

- Armata israeliana a anuntat ca drona iraniana pe care a doborat-o in weekend era un model copiat dupa o drona americana invizibila (stealth) interceptata de Iran cu sase ani in urma, relateaza luni postul CNN. Potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, locotenent-colonelul Jonathan Conricus,…

- Armata turca a suferit sambata cele mai grele pierderi de la inceputul ofensivei impotriva kurzilor din enclava Afrin din Siria, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. Potrivit mai multor comunicate ale fortelor armate, pe parcursul zilei si-au pierdut viata 11 soldati, iar alti 11 au fost raniti.

- Armata israeliana a difuzat sambata imagini surprinse din cockpit cu luarea in vizor si distrugerea unei drone care zbura in ceea ce Israel a spus e ca spatiul sau aerian, precum si cu o lovitura aeriana efectuata asupra unei instalatii de drone iraniene din Siria, transmite Reuters.

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- Armata israeliana a indicat ca a lansat sambata dimineata un atac de 'mare anvergura' in Siria, lovind 12 tinte iraniene si siriene, relateaza AFP. Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care…

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel, in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria, dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP, preluata de...

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP. 'Fortele de aparare din Israel au vizat sisteme…

- Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea Swat, a anuntat armata pakistaneza, intr-un comunicat.Atacatorul a vizat un teren de sport al armatei, in sectorul Kabal.Atentatul a fost revendicat de talibanii pakistanezi intr-un…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea…

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP.

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…

- MAI supune dezbaterii un proiect de completare a ordinului privind asigurarea despagubirilor de viata si sanatate ale politistilor, prin care agentii raniti sa poata primi asistenta medicala gratuita si in spitalele private, nu doar in cele de stat, asa cum prevede legislatia actuala. …

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- 5 politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in Columbia, in explozia unei bombe. Dispozitivul artizanal fusese amplasat in fata unei sectii de politie din orasul Barranquilla si a fost declansat in momentul in care se facea schimbul de tura, iar locul era plin de agenti.

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- In razboiul din Yemen au fost raniti sau ucisi 5.000 de copii, iar alti 400.000 sunt subnutriti sever si risca sa moara, potrivit Unicer, citata de Guardian. De asemenea, intr-un raport publicat marti, Unicef afirma ca aproape 2 milioane de copii sunt in afara sistemului de invatamant.

- Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) a publicat marti cifre edificatoare cu privire la consecintele razboiului din Yemen, sustinand ca mai mult de 5.000 de copii au fost ucisi sau raniti in violentele din aceasta tara si ca 1,8 milioane de copii sufera de…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah,…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…

- Revolta violenta intr-o inchisoare din Brazilia. Noua detinuti au fost ucisi si 14 au fost raniti intr-un centru de detentie din apropierea capitalei Brasilia.Potrivit informatiilor aparute in presa, a fost vorba de o reglare de conturi intre membrii unor grupari rivale.