- Cinci copii care au vrut sa ajunga, miercuri seara, în Masiul Postavaru s-au ratacit, acestia fiind gasiti de jandarmii montani din Poiana Brasov, care i-au coborât cu ajutorul unui ratrac, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Jandarmii montani actioneaza miercuri seara pentru recuperarea a cinci persoane care s-au ratacit in timp ce incercau sa ajunga in masivul Postavarul, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, Ciprian Aldea.

- O operațiune de salvare se afla in derulare pe Varful Roman. In ciuda avertizarilor, 22 de turiști, printre care și noua copii, au fost blocați intr-o cabana din cauza zapezilor. Jandarmii și salvamontiștii intervin pentru salvarea a 22 de persoane, printre care și noua copii, blocate intr-o cabana…

- Peste 20 de turisti, intre care noua copii, sunt blocati pe Varful Roman din judetul Valcea, din cauza unui drum greu de parcurs, acoperit cu zapada. Intamplarea nefericita s-a petrecut miercuri dimineața. Jandarmii si salvamontistii intervin.

- Douazeci si doi de turisti, intre care noua copii, sunt blocati pe Varful Roman din judetul Valcea, din cauza unui drum impracticabil, acoperit cu zapada. Jandarmii si salvamontistii intervin.

- Jandarmii montani si salvamontistii i-au imbarcat pe ultimii 30 de turisti ramasi la peste 2000 de metri altitudine in Masivul Bucegi in vehiculele speciale pentru transportul pe munte. Actiunea de recuperare a turistilor a durat peste cinci ore si a implicat angajati ai mai multor structuri…

- Potrivit sursei citate, celelalte mijloace de transport pe cablu din Poiana Brasov, telecabina Kanzel, telegondola, telescaunele Ruia si Lupului si teleschiurile Bradul si Stadion sunt functionale. Se schiaza pe toate partiile din Masivul Postavaru, in conditii foarte bune, iar stratul de…

- Telecabina Capra Neagra din Poiana Brasov nu va functiona in cel putin urmatoarele doua saptamani din cauza unei defectiuni majore, a informat, vineri, Biroul de presa al Primariei Brasov. Potrivit sursei citate, celelalte mijloace de transport pe cablu din Poiana Brasov, telecabina Kanzel,…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au fost solicitati, ieri, 27 decembrie a.c., sa intervina in sprijinul unei familii ramase inzapezite cu autoturismul pe drumul ce face legatura intre zonele Moroeni - Pestera. Turistii, sot, sotie si un bebelus de 4 luni din Ilfov intentionau sa ajunga la un loc…

- Monitorii de schi din Poiana Brasov au facut spectacol, la deschiderea oficiala a sezonului de schi. Sambata seara, intr-un peisaj hibernal, instructorii au coborat cu torțele aprinse, partia Bradul, sub privile a zeci de turiști entuziasmați. Alaturi de reprezentantii scolilor de schi din Poiana Brasov…

- In fiecare an, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, jandarmii il aduc pe Mos Craciun in casele si sufletele unor persoane aflate in situatii dificile. Jandarmii bacauani s-au deplasat in localitatea Sarata, judetul Bacau, la o... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- „Noi consideram ca rata nu este extrem de mica in conditiile actuale, in care cei mai multi nu sunt gasiti la domiciliu. Medicii de familie in special cei din rural ne-au transmis ca acesti copii vin o data pe an sau de doua ori in tara, se afla in evidentele lor, dar nu locuiesc efectiv acolo. Parintii…

- Salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit, luni seara, pentru evacuarea a zece persoane - doi instructori de schi si opt copii cu varste intre 6 si 9 ani - care nu mai puteau cobori din zona Cabanei Postavaru, din cauza intunericului si a cetii

- In cursul zilei de astazi, in jurul orei 17:30, echipa Serviciului Public Local Salvamont Brasov a fost anuntata prin dispeceratul 112 de existenta unui grup de 4 persoane un adult instructor de schi din alta zona si 3 copii cu varste cuprinse intre 6 8 ani prinsi de intuneric si ceata in zona Cabanei…

- Caz socant în Anenii Noi. Un barbat de 39 de ani si-ar fi strangulat sotia în masina, iar ulterior a mers acasa si s-a spânzurat, scrie publika.md Potrivit oamenilor legii, acesta se afla la evidenta politiei pentru comportament agresiv. Barbatul a avut o interdictie pe…

- O familie cu un copil de 7 ani a ajuns cu mașina, vineri, intr-o rapa de circa 15 metri in zona Peștera - Padina, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Dambovița, Ciprian Vatașelu. Nimeni nu a fost ranit, jandarmii montani au intervenit…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, in timp ce patrulau pe traseele montane, au intervenit in zona Table pentru a ajuta o familie din Targoviste aflata in dificulate in Muntii Bucegi. Doi tineri impreuna cu o minora in varsta de 7 ani intentionau sa ajunga la un loc de cazare din zona…

- Patru copii au fost gasiti fara supraveghere, pe strazile Capitalei, doar in ultimele zile. Acestia au virste intre doi si sapte ani. Trei au fost gasiti noaptea trecuta, iar cel de-al patrulea se afla la Institutul Mamei și Copilului de simbata. Politia investigheaza cazurile. Un baietel de patru…

- Iarna s-a instalat cu adevarat in masivul dambovitean Bucegi. Pe unii turisti i-aprins nepregatiti, acestia avand nevoie de ajutorul jandarmilor montani. Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au fost solicitati, luni seara, in jurul orei 21.00 sa intervina in sprijinul a doua persoane ramase cu autoturismul…

- Temperaturile scazute si ninsoarea abundenta sunt doua vesti bune pentru turistii care vin in Poiana Brasov in minivacanta de 1 Decembrie. Pentru prima data sezonul de schi se deschide atat de repede. Vor putea fi folosite partiile din partea superioara a Masivului Postavaru.

- Turiștii, soț și soție din Galați intenționau sa ajunga la un loc de cazare din zona Piatra Arsa. La un moment dat nu au mai putut continua deplasarea cu autoturismul, din cauza viscolului puternic și a zapezii depuse pe drumul principal. Jandarmii montani au intervenit și i-au condus pe turiști, nevatamați…

- Sase frati din Dambovita, cu varste intre 1 an si 12 ani, au fost preluati de autoritati si dati in grija asistentilor maternali, dupa ce o ancheta sociala a scos la iveala conditiile inumane in care traiau.

- Situatia companiei CFR Marfa este dificila, intrucat acumuleaza pierderi luna de luna, in acest caz existand si "presiunea Europei", mai precis a DG Competition, solutia fiind privatizarea, a spus vineri, la Mediafax Live, fostul minstru al Transporturilor, Dan Costescu.Citeste si: Un lider…

- In timp ce patrulau pe traseele montane, jandarmii montani de la Postul Zanoaga au observat pe drumul principal din Muntii Bucegi un autovehicul stationat in care se aflau doua persoane ce nu isi justificau prezenta in zona Table. Avand in vedere aspectele semnalate, precum si in urma verificarilor…

- 17 migranti din Irak, intre care cinci minori, au fost descoperiti, joi seara, de catre politistii locali din Timisoara sub un pod. Toti cetatenii straini au fost transportati la Gara de Nord pentru a se intoarce la centrele din tara in care au acte, scrie mediafax.ro.

- Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Costesti au depistat in data de 28 octombrie a.c., in jurul orei 16.00, intr-o padure de pe raza localitatii Orastie, un barbat cu un atelaj in care se afla material lemnos, de esenta cer fara sa detina documente legale. Barbatul a fost sanctionat…

- Jandarmii montani Rodna se afla in patrulare in zona de competenta. La 2 km de Valea Mare spre Pasul Rotunda si Valea Mariilor din cauza vantului puternic, mai multi brazi au fost rupti si au cazut pe drum, ingreunand accesul autovehiculelor. Recomandam mare atentie tuturor celor care au drum prin zona…

- Vremea rea și codul portocaliu de viscol și ninsoare le-a dat batai de cap jandarmilor montani. 15 mașini în care se aflau 30 de persoane au ramas blocate în Padiș, dupa ce, din cauza vântului puternic, un copac a fost doborât la pamânt, chiar pe mijlocul drumului. Jandarmii…

- In week-endul trecut, la dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzau au fost semnalate prin SNUAU 112 doua rataciri de turisti in zona Aluniș- Colți. Imediat dupa primirea primului apel prin 112, in jurul orei 13: 55, a fost trimisa in zona bisericii din piatra Aluniș o patrula de jandarmi…

- Jandarmii montani au intervenit in sprijinul a trei turisti care s-au ratacit in Muntii Calimani, la aproximativ 1.600 m altitudine, aproape de statiunea Colibita, in Zona Poiana Tomnatic - drumul forestier Surpatura. Avand in vedere conditiile meteo de vant puternic, ploaie, uniditate crescuta si temperaturi…

- Trei turisti s-au ratacit in Muntii Calimani, la aproximativ 1.600 m altitudine, aproape de statiunea Colibita, in Zona Poiana Tomnatic - drumul forestier Surpatura. Le-au sarit in ajutor jandarmii montani din Piatra Fantanele, Salvamont Bistrita-Nasaud si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita.

- Luni seara, doi frați de un an și 7 luni și 4 ani au fost gasiți decedați intr-o locuința din comuna argeșeana Uda. Se pare ca micuții s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Potrivit ISU Argeș, un incendiu izbucnise in casa in care cei doi copii au fost gasiți morți. Mai multe haine care se aflau langa…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, jandarmii montani intervin, sambata dupa-amiaza, pentru cautarea unui turist in varsta de 70 de ani care a disparut in timp ce participa la o competitie de anduranta organziata pe Valea Teleajenului, in zona…

- Jandarmii de la Postul Montan Zanoaga, aflati in patrulare, au intervenit vineri in sprijinul unor soti care au cazut cu masina intr-o rapa, pe drumul judetean care asigura legatura intre Moroieni si Pestera. "Cei doi damboviteni, sot si sotie din localitatea Moroeni, se deplasau cu o autoutilitara…