Cinci copii au murit într-un incendiu la o creşă privată din Pennsylvania Copiii, cu varste intre 8 luni si 7 ani, dormeau la etajul doi al cresei in momentul izbucnirii incendiului, duminica dimineata, conform lui Guy Santone, seful departamentului de pompieri din acest oras din nord-estul SUA.



Pompierii au sosit la fata locului la aproximativ 25 de minute dupa declansarea incendiului si au descoperit "flacari puternice care ieseau prin toate ferestrele primului etaj". Tot atunci ei au aflat de la adolescenti care se salvasera ca au ramas copii blocati la cel de-al doilea etaj al cladirii, conform lui Santone.



O parte dintre pompieri a inceput… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu tragic a izbucnit intr-o cresa din Pennsylvania, SUA. Cel puțin cinci copii, patru dintre ei fiind frați, au murit. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa miezul nopții. Copiii care...

- Tragedie in statul american Pennsylvania, unde cinci copii cu varste cuprinse intre opt luni și șapte ani au murit dupa ce creșa in care se aflau a luat foc.Incendiul a izbucnit noaptea trecuta și s-a raspandit cu rapiditate.

- Cel putin cinci copii au decedat in urma unui incendiu care a izbucnit duminica intr-o cladire din orasul Erie, Pennsylvania, in incinta careia functiona o cresa, au anuntat autoritatile si presa locala, potrivit postului Euronews.

- Imagini de coșmar in urma unui incendiu izbucnit intr-o creșa din orașul american Erie din statul Pennsylvania. Cel puțin cinci copii, printre care patru frați, au murit, dupa ce cladirea a luat foc duminica. Incendiul a izbucnit duminica, la scurt timp dupa miezul nopții, intr-o cladire in care funcționa…

- Pompierii militari au intervenit marti seara cu o autoscara mecanica de 42 de metri pentru a indeparta dintr-un balcon aflat la etajul al III-lea al unui bloc din Alba Iulia doi copii de doar cativa ani, din care unul era urcat pe un scaun, informeaza AGERPRES . Potrivit ISU Alba, un echipaj al Detasamentului…

- Accident cumplit in statul american New Hampshire. O camioneta a intrat pe contrasens și a intrat in plin intr-un grup de 10 motocicliști. Șapte dintre aceștia au murit. Accidentul a avut loc pe drumul Route 2 din Randolph, statul New Hampshire. Cei șapte motocicliști au murit la fața locului, in timp…

- Unul dintre copiii de la Sangeru luati vineri de viitura este in continuare cautat de echipele de salvare, ceilalti trei fiind gasiti fara viata, informeaza, sambata, ISU Prahova. O femeie cu patru copii au fost luati de viitura la Sangeru. Femeia a fost salvata de un localnic. Varstele copiilor sunt…

- O fetița de 3 ani a murit, vineri, fiind vorba de unul dintre cei patru copii luați de viitura in localitatea Sangeru, din județul Prahova. Primarul comunei a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca apa i-a luat pe cei patru copii și pe mama lor cu tot cu casa, potrivit mediafax.Potrivit…