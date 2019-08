Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Cehiei in Romania, Excelenta Sa Vladimir Valki, se afla azi la Turda, intr-o vizita la Primarie, pentru a purta discuții despre transportul electric in comun (autobuzele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Municipiul Onești va fi „rascolit” de una dintre cele mai mari investiții care se fac in județul Bacau din fonduri europene. La doi ani de la preluarea rețelei ciuruite a orașului, RAJA Constanța se pregatește sa lanseze licitații de peste 53 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Am semnat contractul pentru reabilitarea DJ 601 in valoare de 2, 6 milioane de euro, foarte multi cetateni s-au mutat in zona de nord a judetului si este normal ca si noi sa le asiguram o infrastructura buna. Este un drum care va deservi inclusiv locuitorii din Crevedia si ne dorim sa-l reabilitam…

- Fermierii romani vor putea obține in acest an noi fonduri europene. Este vorba de 15.000 de euro pentru investiții in ferme mici, printr-o linie de finanțare aflata in pregatire. Vorbim despre submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala…

- CERTITUDINE…Primarul Barladului, Dumitru Boros, a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a anuntat, printre altele si in ce stadiu se afla diverse proiecte depuse pentru finantare cu fonduri externe nerambursabile, cele mai multe prin Programul Operational Regional 2014-2020. Printre acestea…

- Povestea comunei transformate in oraș pentru ca Romania sa adere la UE și sa acceseze bani de la Bruxelles: accesul la fonduri europene, interzis tocmai din cauza urbanizarii forțate Tradiția spune ca, dupa ce-și terminau targuielile, negustorii din Dobrogea iși dadeau intalnire intr-un loc din apropierea…

- Șase ani a durat la Constanța implementarea unui proiect european transfrontalier care trebuia sa aduca la malul marii 24 de stații de inchiriere și 390 de biciclete pentru turiști. In timp ce la Balcic lucrurile s-au rezolvat cu succes in doar 18 luni, la noi birocrația a amanat proiectul mai bine…