- Un nou duel din Ultimul Trib va avea loc, vineri seara, de la ora 22:00, la Antena 1, intre ultimele doua fete ramase in competiție – Cornelia Condeescu (Nely) și Ioana Șulea. „Aș fi fost curioasa daca reușeam sa imi revin psihic și sa termin ultima proba, care ar fi fost argumentele celorlalți sa ma…

- Jocul de nominalizare se numește "Plimba bila". Ioana Sulea, Nelly Condeescu, Sorin Brotnei, Daniel Chirita si Silviu Geandra trebuie sa parcurga un traseu cu obstacole, ținand in mana, in echilibru, un bat cu o bila in capat, fara a o scapa pe jos.

- Ioana Sulea, Nelly Condeescu, Sorin Brotnei, Daniel Chirita, Mircea Zamfir si Silviu Geandra trebuie sa mearga pana in celalalt capat al traseului "Ține minte sa caștigi", unde vor vedea niște imaginii puse intr-o anumita ordine.

- Dupa ce saptamana trecuta, specialistul in dueluri, Silviu Geandra, l-a infruntat pe Silviu Mircescu si a dovedit o data in plus cat de greu e sa ii faci fata intr-o infruntare unu la unu, a urmat apoi o lupta pentru un premiu deloc de neglijat: un binemeritat respiro si o masa pe insula Nosy Komba.…

- Doua jocuri foarte importante pentru fiecare echipa ramasa in competiție se vor desfașura diseara, 1 februarie, de la ora 22.30, la "Ultimul Trib", emisiunea prezentata de Octavian Strunila, la Antena 1. Doua jocuri complicate, la finalul carora se va afla cine sunt urmatorii doi dueliști. Ca sa intre…

- Silviu Geandra și Sorin Brotnei, din echipa Lemurilor, povestesc despre noaptea pe care au petrecut-o la vila de lux, in urma probei individuale caștigate cu o zi in urma de primul dintre ei. "Noaptea a inceput cu un șoc in fața oglinzii. Mi-am zis, ori oglinda e prea mare, ori eu prea subțire. Am…