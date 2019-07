Stiri pe aceeasi tema

- Pentru bacalaureatul de toamna s-au inscris 1.630 de candidati in judetul Suceava, dintre care 1.169 provin din promotia curenta si 461 din promotiile anterioare.Pentru sustinerea probelor scrise, sesiunea august-septembrie 2019, au fost stabilite cinci centre de examen: Colegiul National de ...

- Aplicatii pentru case inteligente, tiparire 3D, micro:bit, roboti si jocuri video - sunt doar cateva dintre activitatile initiate de profesori de informatica in anul scolar 2018-2019, cu sprijinul finantarii acordate Societe Generale European Business Services, in cadrul programului Predau Viitor dezvoltat…

- Rezultatele la Bacalaureat 2019 s-au afisat. La Buzau s-au inregistrat patru medii de 10, conform datelor Ministerului educatiei Nationale. Cei patru absolventi de zece sunt Catalin Andrei Dumitru, de la Colegiul National „B. P. Hasdeu”, Bianca Oana Voicu, tot din Colegiul National „B. P. Hasdeu”, Gabriela…

- In cursul zilei de ieri, 52 de candidati de la nivelul judetului Iasi au sustinut o proba suplimentara specifica bacalaureatului francofon. Practic, acesti candidati au sustinut probe la matematica sau geografie in limba franceza, urmand ca la finalul probelor sa detina diploma de bacalaureat bilingva.…

- 13 elevi suceveni au incheiat Evaluarea Naționala cu media generala 10. Elevii de 10 sint: Alexia Babliuc și Rebeca Spoiala de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava și Flavia Elena Birsan, Francesca Niculcea și Adela Țicșa, de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Radauți. Au mai obținut…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a premiat, marti, cele 87 de unitati de invatamant preuniversitar castigatoare ale Competitiei Nationale „Scoala Europeana", editia a XVI-a, in cadrul unei festivitati care a avut loc la Palatul Parlamentului. Pe primele trei locuri s-au situat Colegiul Economic…

- In cadrul programul ,,Sa știi mai multe, sa fii mai bun", cunoscut sub denumirea de „Școala Altfel", la Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret" Suceava, elevii clasei a X-a E, coordonați de prof. Tatiana Matei, i-au primit in vizita pe colegii lor mai mici, ...

- Concursul [email protected], organizat de Colegiul National de Informatica „Spiru Haret" Suceava, ajuns la cea de a XVI-a editie, a devenit o traditie in peisajul competitional al invatamantului de informatica.Prestigiul acestui concurs are la baza atat calitatea si nivelul ridicat al ...