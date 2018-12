Cinci carti pe care sa le citesti in vacanta de Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Maine, la Timișoara, aveți parte de un mod inedit de a va petrece timpul liber. Tableta care „va fura ochii” și telefonul mobil care a pus stapanire pe pupilele voastre pot fi lasate deoparte, pentru ca aveți șansa de a fi parte activa la un schimb de carți cu miros de Craciun. Sarbatorile de iarna…

- Elevii vor avea parte de prima vacanța, și anume, vacanța de iarna sau de Craciun, așa cum mai este denumita. Aceasta cuprinde trei saptamani libere pentru elevi și se va desfașura in perioada 22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019. Școala va incepe din nou, pe 14 ianuarie 2019. A…

- Luna decembrie este despre familie, petreceri cu prietenii, relaxare, mese imbelsugate, targuri de Craciun, dar este si despre vacante in locuri mai mult sau mai putin stiute. Daca vrei sa ai parte de un altfel de Craciun, lunile de iarna sunt un...

- Vești bune pentru bugetari. Guvernul ar putea extinde vacanța de Craciun prin declararea a inca doua zile lucratoare ca fiind libere. Zilele de luni, 24 decembrie 2018 si luni, 31 decembrie 2018 ar putea fi declarate zile libere, decizia urmand sa fie luata in sedinta de Guvern.Citește și: Klaus…

- Plateste-ti excursia transformându-ti propria locuinta într-un apart-hotel. Site-urile de profil sunt pline deja de astfel de anunturi, astfel ca îti va fi usor sa stabilesti un pret, dar si sa compui un set de reguli pentru cei ce vor locui temporar în casa ta. Portalul…

- 30 noiembrie si 1 decembrie sunt ultimele zile libere ramase in 2018 , inainte de Craciun. In aceste zile, angajatorii sunt obligati sa dea liber salariatilor. Cum puteti petrece mai frumos aceste zile, daca nu intr-un city-break in Europa?

- Daca va e gandul la vacanta de Craciun, acum este momentul sa cumparati pachetele turistice. Si asta pentru ca agentiile ofera pana la sfarsitul lunii reduceri de 40 la suta.Pentru o vacanta de 4 zile in statiunile din Romania, preturile pornesc de la 75 de euro.

- Chiar daca nu e decat octombrie, preturile pentru vacanta de Craciun in Romania au explodat. Ofertele turistice s-au scumpit de la 10% pana la 50 la suta.Antreprenorii romani motiveaza majorarile prin faptul ca au crescut preturile la lemne si la produsele alimentare.