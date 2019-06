Stiri pe aceeasi tema

- Elevul, acum student la drept, s-a hotarat sa depuna o cerere, care i-a fost initial respinsa de instanta din Slatina, insa dosarul a fost rejudecat de Tribunalul Olt si tanarului i s-a dat castig de cauza. Potrivit deciziei publicate pe site-ul oficial al tribunalului, Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu"…

- Andrei Ionut Cocîrlau, fost elev al Liceului Teoretic &"Tudor Vladimirescu&" din Draganesti-Olt, a câstigat procesul intentat scolii, inspectoratului si ministerului, contestând mutarea sa disciplinara.

- Ioan Duia, un bucurestean surdomut amendat in 10 martie 2018 de Jandarmeria Bucuresti cu 2.000 de lei pentru ca ar fi scandat lozinci anti-PSD la Congresul Extraordinar al partidului, a castigat marti definitiv procesul cu Jandarmeria.

- Ermina Pasare, șefa Serviciului Urbanism a caștigat in instanța prima batalie cu Primaria Targu-Jiu. Pasare a dat in judecata instituția, dupa ce edilul Marcel Romanescu i-a acordat calificativul “nesatisfacator” pentru activitatea din anul 2018. Tribunalul Gorj a suspendat executarea raportului de…

- Daca analizele ar fi fost interpretate corect, Ruth ar fi putut sa inceapa tratamentul din timp și sa nu ajunga intr-un stadiu avansat al bolii, potrivit mirror.co.uk. Ruth și soțul ei, Paul, au dat in judecat laboratoarele Quest Diagnostics și MedLab Pathology Limited. Vineri, Inalta Curte…

- Unul din doi bolnavi de cancer face radioterapie doar in stadiu terminal pentru ca nu are acces la tratament in timp util, este concluzia unei analize a situatiei celor peste 350 de pacienti tratati in lunile decembrie 2018 – martie 2019 intr-un...

- Pana la 50% dintre pacientii oncologici care ajung sa faca radioterapie au nevoie de tratament cu scop paliativ. Ponderea ar putea fi mai mica, chiar sub 30%, daca pacientii ar ajunge la timp intr-un centru de specialitate.

- Azi a avut loc un nou termen in procesul medicului Gheorghe Burnei de la Tribunalul București. Judecatorul Marius Joița a decis ca audierile sa fie facute cu ușile inchise și atunci singura șansa pentru ca informațiile sa ajunga la oameni este sa discuți, om la om, cu cei din sala. de Alexandra Nistoroiu,…