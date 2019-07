Stiri pe aceeasi tema

- Cinci autoturisme ale Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, scoase din uz, o autoutilitara si un autoturism au fost distruse intr-un incendiu izbucnit, marti seara, in parcarea Sectiei nr. 5 a Politiei Municipiului Constanta, focul extinzandu-se de la un microbuz care ar fi fost incendiat,…

- Locomotiva unui tren de marfa care tragea 40 de vagoane și se deplasa spre Midia a deraiat, in noaptea de duminica spre luni, in municipiul Constanta. Pompierii constanțeni au intervenit pentru a asigura masurilor de siguranta in zona in care a deraiat locomotiva, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Pe durata sezonului estival, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta efectueaza activitati specifice in vederea verificarii unitatilor de turism, restaurante, cluburi si alte obiective.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, in perioada 18 23 iunie…

- Un tanar de 31 de ani a murit dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, a cazut cu masina pe care o conducea intr-un canal de irigatii dezafectat, intre localitatile Pestera si Pietreni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Potrivit sursei citate, la fata locului…

- Alexandra, fata unui pompier de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta, are nevoie de noi pentru sansa ei la viata Oricat din putinul nostru ii poate face o bucurie Acea bucurie de a trai Haideti sa fim alaturi de ea si de familia ei Va multumim Potrivit ISU…

- Adolescentul disparut joi seara, la Poarta Alba, a fost gasit de scafandri, insa cadrele medicale sosite la fata locului au incercat in zadar, timp de aproape o ora, resuscitarea acestuia, fiind declarat decesul, a transmis Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, potrivit agerpres.ro.Potrivit…

- Un barbat a suferit arsuri pe corp, in aceasta seara, in urma unei explozii produse la locuinta sa din municipiul Constanta, din cauza unei acumulari de gaze de la o butelie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Explozia a avut loc intr-o anexa a imobilului situat pe strada…

- Astazi, 05 aprilie a.c., in jurul orei 10:00, un apel primit prin Sistemul National Unic al Apelurilor de Urgenta 112 solicita interventia pompierilor militari pentru asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata, gasita pe un teren viran in apropiere de varianta Constanta Ovidiu.Echipajul pirotehnic…