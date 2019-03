Un tsunami va lovi Europa!

Ne-am obisnuit atat de tare cu lideri galagiosi incat am uitat cum este sa asculti un adevarat guru al politicii. Putini sunt cei care au aceasta putere, de a reduce la tacere o lume atunci cand deschid ei gura, iar Jacques Attali e, in mod cert, unul dintre. Fost sfatuitor al lui François Mitterrand, acum […] Un tsunami va lovi Europa! is a post… [citeste mai departe]