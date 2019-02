Cinci ani de la anexarea Crimeeei. SUA, cerere către Rusia SUA au reafirmat saptamana aceasta ca sanctiunile americane impuse Rusiei vor ramane in vigoare atat timp cat Moscova ''nu preda Ucrainei controlul asupra Crimeei'', la exact cinci ani dupa anexarea acestei peninsule de catre rusi. ''In urma cu cinci ani, ocuparea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia a alimentat o escalada in agresiunea rusa'', a estimat secretarul de stat american Mike Pompeo intr-un comunicat. ''Lumea nu a uitat minciunile cinice utilizate de Rusia pentru a justifica agresiunea sa si pentru a masca tentativa de anexare a unui teritoriu ucrainean'', a adaugat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat despre poziția neschimbata a Washingtonului privind necesitatea restabilirii controlului Ucrainei asupra Crimeei ocupate, potrivit unei declarații postate pe site-ul Departamentului de Stat cu ocazia marcarii a cinci ani de la anexarea și ocuparea…

- SUA au reafirmat miercuri ca sanctiunile americane impuse Rusiei vor ramane in vigoare atat timp cat Moscova ''nu preda Ucrainei controlul asupra Crimeei'', la exact cinci ani dupa anexarea acestei peninsule de catre rusi, transmite AFP. ''In urma cu cinci ani, ocuparea peninsulei…

- Ministerul de Externe de la Moscova a respins, printr-un comunicat de presa, cererile facute de Berlin si Paris, afirmand ca sunt "inacceptabile". In acest context, Kremlinul a mai precizat ca Putin a discutat cu Merkel si ca, in urma acestor discutii, a luat in considerare punctul de vedere al cancelarului…

- Moscova i-a acuzat pe cei 24 de marinari ucraineni ca au trecut ilegal frontiera Rusiei. Ucraina a afirmat ca Rusia a retinut in mod ilegal doua mici canoniere si un remorcher si a acuzat Moscova de agresiune militara. ''Cerem tranzit liber, in siguranta si fara obstacole pentru toate navele…

- Oficialul britanic a facut aceste declaratii in momentul in care tensiunile in zona raman ridicate dupa capturarea luna trecuta de catre Rusia a trei nave ucrainene si retinerea echipajului acestora in Marea Neagra, pe care le-a acuzat de intrare ilegala in apele sale teritoriale, o acuzatie respinsa…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va cere la summitul UE de saptamana aceasta prelungirea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza dpa.Merkel a spus ca va solicita o prelungire a sanctiunilor impotriva Moscovei dupa recenta confruntare maritima dintre Rusia si Ucraina…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va cere la summitul UE de saptamana aceasta prelungirea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza dpa preluata de Agerpres. Merkel a spus ca va solicita o prelungire a sanctiunilor impotriva Moscovei dupa recenta confruntare maritima dintre…