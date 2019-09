Cinci ani de închisoare pentru un spion rus în Estonia Barbatul este identificat doar cu initialele A.A., descris succint drept originar din Rusia care a primit o pregatire secundara, potrivit unui document consultat de agentia de presa franceza. El a fost arestat in mai 2019, apoi acuzat de spionaj, potrivit documentului.



Un tribunal regional din Tallinn l-a declarat vinovat la 29 august, condamnandu-l la cinci ani de inchisoare si la o amenda de 1.300 de euro.



Serviciul estonian de contraspionaj ISS a refuzat sa comenteze asupra cazului, afirmand ca va continua sa exploreze pistele identificate la acea data.



Estonia…

Sursa articol: dcnews.ro

