- Dosarul cunoscut si sub denumirea „Viju-Pitisciuc" incepe sa se clarifice la mai bine de sase ani din momentul in care a ajuns pe masa judecatorilor. Pana sa se ajunga aici, dosarul a fost plimbat intre instante si parchet, iar la un moment dat a fost retrimis la Directia de Investigare ...

- O femeie a fost ținuta intr-o pivnița de soțul ei, timp de doi ani, timp in care a suferit chinuri groaznice. Barbatul a violat-o, alaturi de frații lui și de alți barbați, carora le cerea cate 4,5 euro.

- Magistrații Tribunalul Gorj au amanat, joi, procesul barbatului care l-a injunghiat pe tanarul de 24 de ani, din Bumbești-Jiu, in plina strada. Urmatoarea infațișare va avea loc pe 10 ianuarie 2019. „Amana judecarea cauzei la 10 ianuarie 2019 pentru a se cita partea civila cu mențiunea…

- Starurile internaționale nu se pot ține departe de scandalurile privind posesia de droguri, urmatorul pe lista fiind rapperul Ty Dolla Sign. Acesta a fost reținut inaintea unui concert in Atlanta, in urma cu trei luni, dupa ce in mașina sa au fost gasite cantitați mari de droguri.

- Tanarul din Bumbești-Jiu, trimis in judecata pentru tentativa de omor, dupa ce a fost filmat de camerele de supraveghere in timp ce lovea un alt tanar cu cuțitul, a fost prezentat, joi, in fața judecatorilor de la Tribunalul Gorj. Instanța a verificat masurile preventive și a decis ca Flavius…

- Un barbat din Iași, Sidor Spataru, a fost condamnat la inchisoare la cinci ani dupa ce și-a lasat unul dintre fii sa moara inghețat, și la un an dupa ce l-a omorat pe cel de-al doilea, prin injunghiere.

- Un tanar de 18 ani, din judetul Satu Mare, a fost retinut de politisti fiind prezentat, in cursul zilei de joi, judecatorului de drepturi și libertați, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a talharit un barbat, luandu-I, prin folosirea violenței, autoturismul personal. Cercetarile efectuate…