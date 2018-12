Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane au fost evacuate, miercuri, din cauza unui incendiu care a izbucnit la unul dintre peretii exteriori ai unui mall din Ploiesti, noteaza Mediafax. Din fericire, nici o persoana nu a fost ranita. Reprezentantii ISU Prahova au ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca toate maternitatile vor fi supuse unor controale incepand cu 1 ianuarie 2019. Decizia a fost luata dupa ce la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie din Ploiesti au fost depistate cadre medicale cu stafilococ auriu.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a oferit noi detalii legate de redeschiderea Maternitații Giulești, dar și despre sancțiunile care vor fi dictate, dupa ce peste 30 de bebeluși nascuți in spital s-au infectat cu stafilococ auriu. Prezenta la Iași, Sorina Pintea a dat asigurari ca se vor adopta masuri…

- Intrebata daca Maternitatea Giulesti se va deschide joi, asa cum a declarat recent, Sorina Pintea a replicat "joi sau vineri". "Nu, nu se decaleaza. S-au prelevat probe atat ieri, cat si astazi, au mai existat locuri de unde de vor preleva si astazi. Timpul de analiza este 72 de ore. In momentul…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, joi, pentru HotNews.ro, ca in cazul in care, in urma controlului efectuat de Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica, se va confirma infecția cu stafilococ auriu, se poate suspenda temporar activitatea secției de nou-nascuți de la Maternitatea…

- Rezultatele preliminare ale unui control efectuat la Maternitatea Giulești arata ca 11 angajați au fost depistați pozitiv cu stafilococ, a declarat pentru Libertatea ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Ministrul Sanatații a declarat pentru Libertatea ca un control la Maternitatea Giulești a inceput…

- Tribunalul Alba a respins actiunea firmei Coral Impex SRL Ploiesti impotriva Prmariei Alba Iulia, care a contestat raportul procedurii prin care a fost desemnat castigatorul licitatiei privind delegarea serviciilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie a orasului. Reprezentantii firmei au decis…