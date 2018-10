Stiri pe aceeasi tema

- Cinci fete cu varste cuprinse intre 13 si 16 ani, dintr-un centru pentru minori, au ajuns zilele trecute la spital dupa o intoxicatie cu etnobotanice. Salvarea a fost chemata chiar de catre supraveghetoarea centrului, spun reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- In judetul Iasi sunt trei locuri destinate femeilor abuzate si copiilor acestora - Centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violentei domestice, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violentei, care…

- Povestea Deliei, fetita nascuta in urma cu sapte ani la Maternitatea din Husi si abandonata de mama la scurt timp dupa nastere, a impresionat opinia publica din Romania, dar si de peste hotare. Desi parintii biologici au abandonat-o, speriati de malformatiile cu care s-a nascut, Delia a avut parte…

- O fetița de 6 ani, aflata intr-un centru de plasament din județul Vaslui dupa ce din cauza handicapului grav de care sufera a fost abandonata inca de la naștere de parinți, ofera o adevarata lecție de viața prin voința greu de ințeles pentru mulți dintre noi de a merge la o școala obișnuita de stat,…

- O persoana a postat pe Facebook un filmulet in care se observa cum un copil de aproximativ un an de zile a fost incuiat de parintii sai intr-o masina inmatriculata in judetul Suceava, autoturismul fiind parcat in statiunea Mamaia. Conform celui care a postat filmuletul, copilul respectiv ar fi fost…

- Politia si conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC fac anchete la un centru de recuperare din orasul Talmaciu, unde un pacient i a smuls ochii altuia, fara ca personalul sa poata impiedica agresiunea, a declarat, pentru AGERPRES, directorul DGASPC, Laura Vilsan.…

