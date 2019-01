Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adolescente au murit si un barbat a fost ranit grav, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o incapere folosita ca „escape room”, in orasul Koszalin din nordul Poloniei, potrivit autoritatilor locale, citate de The Guardian.

- Șoferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetița ei, de un an și șase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instanței. Surse judiciare au declarat, joi seara, ca intanța a emis…

- Tragedie imensa intr-o familie din regiunea Kemerovo, Rusia. Opt oameni au murit, iar unul a fost ranit dupa ce un incendiu de proportii a izbucnit in locuinta in care se aflau. Sase dintre cei decedati erau copii.

- Cadavrele a doi barbati au fost descoperite, vineri seara, intr-o locuinta care a luat foc, in Cernavoda, trupurile lor fiind gasite in casa dupa ce pompierii au reusit sa stinga focul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a anunțat, vineri, ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea dispozițiilor referitoare la reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curții Supreme, potrivit unei ordonanțe a vicepreședintei Curții de Justiție.

- Cel putin 19 migranti au murit duminica dupa ce camionul in care se aflau a fost implicat intr-un accident in provincia Izmir din vestul Turciei, au transmis autoritatile locale, citate de agentia de presa Anadolu.

- Cel puțin 16 persoane au murit in urma unui incendiu produs vineri pe o platforma petroliera din regiunea Aba din sud-estul Nigeriei, au transmis reprezentanții Companiei Naționale Nigeriene a Petrolului, relateaza Reuters citat de Mediafax.

