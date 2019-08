Stiri pe aceeasi tema

- David Luiz a intrat in greva, reușind sa semneze cu ”tunarii” pentru 8,7 milioane de euro. Suporterii i-au ”sabotat” pagina restaurantului sau de pe TripAdvisor: ”Am vazut un șobolan ieșind din bucatarie” Cand Frank Lampard l-a anunțat ca nu va fi probabil titular duminica, in prima etapa, impotriva…

- Un turist din Polonia, venit la Cluj-Napoca pentru a participa la festivalul Untold, a fost talharit, marți, de trei tineri care l-au amenințat cu cuțitul și i-au furat telefonul și banii. Aceștia au fost prinși de polițiști și reținuți, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj,…

- Cu toții ne aducem aminte de reacțiile lui Dan Trifu (Eco-civica) și ale lui Nicușor Dan (Salvați Bucureștiul), atunci cand au incercat sa blocheze proiectul parcarii de langa Palatul Copiilor. Argumentul lor comun, era unul clar: NU e legal sa contruiești in parc, chiar daca in fapt, nu era vorba…

- O femeie din Argentina și-a urmarit soțul și l-a vazut in compania altei femei. Aceasta s-a razbunat crunt și i-a lovit mașina in trafic de șase ori, distrugand-o. Soția inșelata, din orașul argentinian Rosario, și-a urmarit partenerul de viața, pe care l-a vazut in compania unei alte femei, in fața…

- Un roman din Italia a fost arestat dupa ce a tras cu arma airsoft pe care o deținea in patronul unui magazin din Roma. Romanul era nemulțumit de prețurile mari pe care le practica acesta. Potrivit presei italiene, romanul de 46 de ani a intrat in magazinul din Roma, de pe strada Via Acquaroni, in Torre…

- Gigi Becali a explicat la intrarea in baza sportiva a FCSB de la Berceni ca Alexandru Tudor va fi o parte importanta a clubului roș-albastru: se va ocupa de Academia clubului. Patronul roș-albaștrilor a facut declarațiile dupa ce s-a vazut cu Alexandru Tudor pentru a alege locul viitoarei biserici pe…

- Caz socant la Zarnesti, judetul Brasov. Un elev de 18 ani a fost ridicat de politisti direct din clasa dupa ce tanarul a amenintat-o cu un cutit pe profesoara isi tinea ora. Dascalul a reusit sa fuga din clasa si a chemat politia din cancelarie. Tanarul a fost retinut pentru cercetari, fiind acuzat…

- Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre negocierile privind venirea lui Edi Iordanescu la FCSB. Patronul vicecampioanei a aruncat bomba: Nicolae Dica ar putea reveni la echipa! „Edi nu a cerut niciun fel de clauza, nu vrea nimic. E adevarat, mi-a spus doar ca vrea sa aiba autoritate maxima in vestiar.…