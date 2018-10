Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania are sansa de a deveni membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, cu conditia sa faca o campanie solida in acest sens. "Prezenta mea aici se bazeaza…

- Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat la New York speranța ca evoluția Romaniei in cadrul ONU va convinge liderii mondiali sa susțina candidatura țarii noastre pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate, in perioada 2020-2021. „Pacea, dezvoltarea și justiția sunt piloni fundamentali…

- Presedintele Klaus Iohannis a susținut miercuri interventia nationala in cadrul dezbaterilor celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care are loc la New York. Klaus Iohannis a vorbit despre provocarile actuale la adresa pacii in statele membre si rolul jucat de ONU in gestionarea...

- Romania isi va continua campania de promovare a candidaturii pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, un "obiectiv important de politica externa", informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, "o sustinere solida din partea clasei…

- MAE anunța ca Romania continua campania campania de promovare a candidaturii pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Reacția, dupa ce s-a vehiculat ca țara noastra ar fi pierdut aceasta șansa."Așa cum se cunoaște, Romania și-a depus…