Stiri pe aceeasi tema

- Microfosilele unui spor globular conectat la un filament in forma literei 'T', excavate din regiunile arctice din nord-vestul Canadei, reprezinta cele mai vechi ciuperci cunoscute pe Terra, marcand astfel o descoperire stiintifica deosebita ce aduce informatii

- Compania SpaceX a amanat lansarea satelitilor sai proiectati pentru a furniza acces la internet in anumite regiuni defavorizate de pe Terra pana saptamana viitoare pentru a realiza actualizari de software si verificari suplimentare, informeaza vineri Press Association. Este pentru a doua oara cand compania…

- Indonezia intentioneaza sa-si mute capitala de la Jakarta din cauza aglomerarii, a anuntat Guvernul, citat de BBC. Ministrul Dezvoltării regionale, Bambang Brodjonegoro, a spus că preşedintele Joko Widodo a ales să mute capitala după o "decizie importantă". …

- Terra trece printr-o zona pe unde a trecut cometa C/1861 G1 (Thatcher), iar praful din coada acesteia va arde in atmosfera. Acest curent de meteori este unul dintre cele mai vechi observate, primele semnalari fiind facute de chinezi acum 2.600 de ani (in anul 687 i.e.n.), se arata pe site-ul…

- Prima imagine a unei gauri negre reprezinta un moment de referința pentru știința, mai ales fiindca a fost nevoie de opt radiotelescoape sincronizate perfect și de o colaborare excelenta intre oamenii de știința din toata lumea. Imaginea mult-așteptata nu ar fi putut fi obținuta fara contribuția lui…

- Ajuns la filmul cu numarul 21, Universul Cinematografic Marvel (MCU) se lauda acum ca aduce pentru prima oara o supereroina in prim-plan, prin “Captain Marvel”. Daca ignoram prezența lui Evangeline Lilly in “Ant-Man and the Wasp”, unde o joaca tocmai pe Wasp, atunci... fie, treaca de la noi. Regizat…

- Dupa 17 de ani de la lansarea programului de plantare a perdelelor forestiere de protecție de-a lungul autostrazilor și drumurilor naționale cu risc de inzapezire, Romsilva a reusit sa planteze doar 15 kilometri. Joi a inceput plantarea altor 15, dar in total ar fi nevoie de 1.700 de kilometri. La actiune…

- Capsula Crew Dragon, dezvoltata de compania SpaceX pentru NASA, si-a inceput vineri calatoria de intoarcere spre Terra, ce consta intr-o coborare periculoasa de mai multe ore spre Oceanul Atlantic, in cadrul unei misiuni al carei obiectiv principal este acela de a demonstra ca vehiculul american poate…