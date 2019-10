Cimpanzeii crescuti in captivitate au o durata medie de viata de circa 40 de ani, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Japonia, citat de UPI.



Majoritatea cercetatorilor asupra duratei de viata a cimpanzeilor s-au concentrat pe exemplare din mediul natural, insa cea mai mare parte a acestor animale se afla in captivitate.



In cadrul studiului, publicat joi in jurnalul Primates, oamenii de stiinta au analizat informatii cu privire la cimpanzei aflati in captivitate in Japonia. Cercetatorii au studiat o baza de date inregistrate in ultimii o suta de ani, cu informatii…