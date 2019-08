Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 29 iulie, in sala de consiliu, incepand cu ora 11.00, primarul George Scripcaru semneaza contractul dintre Primaria Brasov și producatorul ceh de autobuze SOR Libchavy spol. s r.o. pentru livrarea a 32 de autobuze electrice. Valoarea contractului este 75, 5 milioane de lei fara TVA, termenul…

- Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT) Brașov a publicat astazi anunțul de licitație pentru proiectarea și execuția extinderii retelei termice in vederea bransarii Colegiului National ,,Grigore Moisil” la rețeaua centralizata de termoficare. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate…

- Arderea miristilor este permisa doar in cazuri exceptionale si cu „permis de foc” de la Primarie. Brasovenii care nu respecta legislatia in domeniu risca amenzi de minim 3.000 de lei! Avand in vedere ca, vara, unii agricultori au obiceiul sa dea foc miristilor, Serviciul Voluntar pentru…

- Compania Apa a anuntat ca in aceasta seara (9 iulie 2019), dupa ora 22.00 se va opri apa pe Calea Fagarașului nr.1-19 și la benzinaria Petrom, pentru lucrari de modernizare a rețelelor de apa. Mai precis, va fi cuplata conducta de pe strada Pictor Andreescu la conducta de distribuție…

- Vremea capricioasa din acest an a dat peste cap planul de dezinsecsie stabilit initial de Primaria Brasov. Numarul tantarilor a crescut simtitor din cauza conditiilor favorabile de inmultire, prin trecerea de la vreme foarte calda, la vreme umeda, astfel ca Muni-cipalitatea trebuie sa regandeasca „strategia“…

- Luni, 8 iulie, a fost lansata licitația pentru intocmirea Documentației tehnice pentru traseul mountain bike Poiana Brașov, care va completa documentația deja existenta la Primaria Brașov, pentru a putea demara licitația in vederea realizarii lucrarilor de amenajare a traseelor de downhill. ,,In aceasta…

- Primaria urmeaza sa investeasca peste 1 milion de lei in mobilier urban! Primaria Brașov a lansat o licitație publica in vederea achiziției de mobilier urban. Valoarea contractului se ridica la 1,18 milioane de lei cu tot cu TVA. Pe lista de achiziții se numara și coșuri de gunoi…

- Dan Vilceanu acuza PSD de inșelatorie electorala, dupa ce social-democratii au anuntat ca a fost scos la licitatie pe SICAP restul de lucrari care au mai ramas de executat din investitia ce are o valoare totala de peste 40 de milioane de euro. Liderul PNL Gorj crede ca social-democratii…