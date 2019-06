Cimitirul militar internațional din Valea Uzului, deschis pentru vizitare ''S-a stabilit un program de vizitare a cimitirului militar de la Valea Uzului, deoarece prefectul a atacat hotararea consiliului local Sanmartin de inchide cimitirul, astfel aceasta este nula. Din inițiativa și cu sprijinul colegilor din cadrul Consiliului Județean Harghita s-a realizat un program de vizitare a cimitirului care nu poate fi atacat nici de prefectura, nici de alte instituții. Cimitirul care se gasește pe teritoriul localitații Sanmartin, fapt recunoscut și de o hotarare guvernamentala, poate fi vizitat in fiecare zi de duminica, intre orele 16,00 și 17,00, pe baza programarilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Am fost azi la spital (la Targu Mures, n.r.) si ma uitam cu cata inversunare, scandal si cate lucruri urate au putut sa spuna. Au venit cu coroane, este inadmisibil! Si fac acest lucru pentru ca nu au argumente, nu au cu ce sa vina in fata dumneavoastra. Nu pot sa spuna: am venit in fata oamenilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit miercuri, 24 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, delegația Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția), care se afla in aceasta perioada in Romania pentru a discuta evoluțiile legislative din domeniul…

