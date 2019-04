Cimitirul evreiesc din Cluj, vandalizat. Președintele Iohannis intervine Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, iși exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca in ultima perioada, la nivel național, au fost semnalate o serie de acțiuni și manifestari provocatoare cu caracter antisemit, care aduc atingere securitații cetațenilor romani și patrimoniului cultural, precum și valorilor și principiilor asumate de statul roman, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale. Președintele Romaniei solicita autoritaților competente sa acționeze cu fermitate in vederea soluționarii acestor cazuri de incalcare a legislației in domeniu, prin identificarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

