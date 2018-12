Cimitirul este rădăcina tuturor filozofiilor / VIDEO Moartea il trezeste pe om din somnul mintii. Mergeti adesea la morminte, o crestine, si la cimitire! Ca, daca adesea vei merge acolo, atata intelepciune ai a te invata, ca toate scolile filozofice din lume nu te pot invata mai mult! Atata folos ne aduce noua cimitirul. Pentru ca vedem, ele pururea vorbesc: “Mai, fratilor! The post Cimitirul este radacina tuturor filozofiilor / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

