Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) e pregatita sa iși apere trofeul obținut in 2018 la Roland Garros, dar va avea insa o misiune extrem de dificila, fiindca cel de-al doilea Grand Slam al anului e vanat mai ceva ca-n Urzeala Tronurilor. Calificarile de pe tabloul feminin de la Roland Garros incep astazi.…

- Simona Halep a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, inaintea plecarii la Paris, ca isi doreste din tot sufletul sa castige pentru a doua oara consecutiv turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dar a precizat ca de data aceasta e putin mai

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) e una dintre favoritele lui Mats Wilander (54 de ani). Fostul numar 1 mondial admite ca i-ar face placere sa colaboreze cu campioana de la Roland Garros, dar ca va ramanne la actuala meserie. Fostul numar 1 mondial, acum in varsta de 54 de ani, a venit in Romania in calitate…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) s-a calificat in sferturi la Madrid dupa victoria facila reușita in fața Viktoriei Kuzmova (20 de ani, 46 WTA), scor 6-0, 6-0. Halep va juca in sferturi impotriva caștigatoarei meciului Ashleigh Barty (9 WTA) - Yulia Putintseva (43 WTA). ...

- Simona Halep a castigat turneul de doua ori, in 2016, cand a invins-o in finala pe Dominika Cibulkova, si in 2017, cand a intalnit-o pe Kristina Mladenovic. Anul trecut, Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala de Karolina Pliskova. Simona Halep si-a aflat adversarele de la Madrid.…

- Simona Halep (3 WTA, 27 de ani) a revenit astazi la antrenamente, pentru a pregati solicitanta perioada a turneelor de la Madrid, Roma și Roland Garros. Jucatoarea noastra, care a fost devansata de Petra Kvitova (29 de ani, 2 WTA) in clasament, a postat in contul sau de Instagram o fotografie de la…

- Bianca Andreescu (60 WTA/18 ani), jucatoare care reprezinta Canada, a vorbit in termeni foarte frumoși despre Simona Halep și spune ca se considera romanca. „Simona este o jucatoare incredibila, a reușit atat de multe in cariera! Cand a caștigat Roland Garros a fost foarte emoționant, in special pentru…

- Fosta campioana olimpica Nadia Comaneci a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ar fi fantastic ca echipa de tenis a Romaniei, ajunsa in faza semifinalelor, sa castige trofeul Fed Cup, precizand ca Simona Halep iti doreste foarte mult acest lucru. "Nu stiu daca ajung la Paris in perioada…