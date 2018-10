Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de votare pentru referendum a fost incurcat, in aceasta dimineața, in județul Iași, la sectia numarul 273 din Harlau. Votarea a fost suspendata timp de o ora, dupa ce presedintele a venit la secție fiind sub influența alcoolului.

- Au aparut primele incidente in județul Timiș in timpul referendumului pentru familie. Titu Birceanu, președintele Biroului Electoral Timiș, ne-a declarat ca patru membri ai unor secții de votare din Timișoara au plecat pur și simplu din secții, motiv pentru care vor fi sancționați cu amenzi cuprinse…

- Reprezentanții organizației “Expert Forum” și-au exprimat ingrijorarea in legatura cu posibilitatea fraudarii referendumului pentru familie. Aceștia susțin ca exista trei puncte din legea referendumului și a ordonanței prin care a fost modificat actul normativ ce ridica indoieli cu privire la corectitudinea…

- "Sunt foarte multe probleme care sunt destul de greu, aproape imposibil de rezolvat de vineri dupa amiaza pana sambata dimineata. La toate alegerile anterioare, care aveau loc duminica, exista o zi intreaga libera, sambata, si de vineri dupa-amiaza exista timp suficient. in aceste conditii insa, timpul…

- Preoții au dat iama în școli și împart pliante prin care ai îndeamna pe oameni sa mearga la referendum. Mesajul principal este ”Voteaza DA!”, ”Apara copiii României!”, deși la referendum nu se vorbește nimic despre copii.…

- Organizarea referendumului pentru familia traditionala va costa aproximativ 100 de milioane de lei, au declarat, luni, surse guvernamentale, potrivit Mediafax. Guvernul se reuneste, marti, sedinta, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a criticat declarațiile și poziționarile politicienilor din Opoziție și ale celor din societatea civila care folosesc subiectul referendumului pentru familia tradiționala pentru a dezbina societatea romaneasca, fiind manați doar de ura lor absurda fața de…