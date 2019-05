Cifrele care arată că statul e tot mai lacom Cheltuielile bugetului general consolidat sunt in suma de 80,2 miliarde lei, cu 13,2% mai mari fața aceeași perioada a anului precedent, conform informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor. Acest salt vine in condițiile in care veniturile statului nu țin pasul cu cheltuielile pentru ca dupa primele trei luni ale anului deficitul bugetar este de 5,5 miliarde de lei, cu 23% mai mare decat in perioada similara a lui 2018. Veniturile au crescut doar cu 0,1% din PIB in special datorita unor contribuții la asigurari mai mari, de la 2,4% din PIB la 2,6%. Veniturile fiscale (impozitul pe profit,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

