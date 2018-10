Stiri pe aceeasi tema

- Procentul românilor care considera ca apartentența la Uniunea Europeana este un lucru bun este de doar 49%, în scadere cu zece procente fața de ultimul sondaj realizat în urma cu șase luni, conform Eurobarometrului facut public miercuri de Parlamentul European. La nivel european,…

- In cadrul muncii parlamentare la „Raportul cu privire la drepturile fundamentale in Uniunea Europeana pe anul 2017”, am cerut Comisiei Europene sa opreasca aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria. Acest instrument este unul discriminatoriu și adesea folosit…

- "Astazi a avut loc dezbaterea din plenul Parlamentului European despre Romania. Din pacate, guvernul PSD nu a ințeles nimic și nici nu este dispus sa ințeleaga, pentru ca PSD pare decis sa exploateze electoral mesaje euro-sceptice. Liderii PSD sunt niște euro-sceptici de conjunctura, fiind mai degraba…

- Cooperarea dintre NATO si Uniunea Europeana, organizatii care fac parte din arhitectura de securitate dupa Razboiul Rece, este fundamentala pentru mentinerea pacii si a securitatii in regiunea tarii noastre, a declarat vineri Ioan Mircea Pascu, vicepresedinte al Parlamentului European si fost ministru…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu crede ca decizia Parlamentului European de a adopta, in luna octombrie, o rezoluție privind situația din Romania nu este una surprinzatoare și susține ca „autoritațile de la București nu ar trebui sa mimeze stupoarea”. Autoritațile de la București au…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban (55 de ani) a declarat sambata, la Scoala de Vara a Femeilor Liberale de la Eforie Nord, ca urmeaza cele mai importante alegeri pentru Romania de cand a aderat la Uniunea Europeana – alegerile europarlamentare - iar PNL poate sa castige.

- Tariceanu a evitat sa dea un raspuns direct daca vrea sa candideze pentru Cotroceni. 'N-as spune ca este un lucru de care sa ma sperii, dar nici nu sunt, in momentul acesta, manat de o ambitie nemasurata. Niciodata in politica, eu cel putin, nu am procedat in felul acesta. Cred ca cei care au ambitii,…

- Majoritatea cetatenilor moldoveni (52,4%) considera ca Uniunea Europeana a ajutat cel mai mult Republica Moldova, pe locul doi clasandu-se Romania (28,3%), conform unui sondaj CBS Axa, comandat de IDIS 'Viitorul' (un think tank independent din Chisinau), ale carui rezultate au fost date publicitatii…