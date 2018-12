CIFRE OFICIALE - Partidele se ÎNFRUPTĂ de la bugetul de stat/ PSD, LIDER detașat Sume mari de bani au fost alocate de la stat pentru partidele politice in anul 2018. Subvențiile acordate au crescut din luna septembrie și au ajuns la 96,8 milioane lei pentru PSD, 44, 4 milioane de lei pentru PNL și 13 milioane de lei pentru USR, conform evz.ro. Finanțarea partidelor politice de la bugetul de stat a crescut exponențial, din luna septembrie a acestui an. Așa cum reiese dintr-un document oficial emis de Autoritatea Electorala Permanenta, solicitat de un cititor G4Media.ro, in lunile aprilie, mai și iunie PSD a primit subvenții insumate care depașesc cu puțin 12 milioane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

