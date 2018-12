Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Grupului Verzilor din parlamentul European a calculat ca impactul anual al coruptiei in intreaga Uniune Europeana este de 904 miliarde de euro, iar in Romania este de 38,6 miliarde. Rezultatele se bazeaza pe datele unei cercetari din 2016 realizate de organizatia americana Rand. Verzii…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat in timpul unei intalniri pe care o are la Bucuresti cu studentii ca, din punctul sau de vedere, Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului European, dar si ca trebuie lucrat mult impotriva coruptiei care reprezinta „o problema…

- "Parlamentul European este un partener cheie in mandatul pe care urmeaza sa il preia Romania la presedintia Consiliului UE si, in general, in ceea ce priveste cooperarea cu toate institutiile europene. (...) Romania impartaseste pe deplin aceasta orientare pro europeana si ne vom asuma in calitate…

- Rezolutia votata de Parlamentul European, cu o larga majoritate, si recentul Raport din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) vin sa confirme situatia grava in care se afla Romania. Din pacate pentru cetatenii romani, din pacate pentru cetatenii europeni, Romania se dovedeste nu numai…

- Parlamentul European a legitimat astazi, in baza intereselor electorale ale marilor blocuri politice europene, un joc incalificabil facut de reprezentantii statului subteran din Romania, iar prin acest Raport MCV se...

- Slaba mobilizare, slaba finantare, dezinteresul si schimbarile dese sau foarte dese de la conducerea companiei de drumuri si de la Ministerul Transporturilor au facut ca dupa aproape 30 de ani de capitalism sa nu avem 1.000 de kilometri de autostrada. Singura autostrada finalizata cap-coada ramane Bucuresti…

- Deputatii din Parlamentul European au cerut Romaniei sa revina asupra reformelor sistemului judiciar si sa evite masuri care ar putea slabi lupta impotriva coruptiei. Dezbaterea despre statul de drept in Romania a avut loc in plenul Parlamentului European miercuri, 3 ...

- "România are doua probleme, corupția și serviciile secrete. România trebuie sa combata mentalitatea veche a securitații, a declarat, dupa discursul Vioricai Dancila, președintele grupului ALDE în Parlamentul European,