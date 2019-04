Cifre de scolarizare 2019-2020. Mai putine locuri la liceu, mai multe la invatamantul profesional Locurile alocate pentru gradinite, invatamantul primar si cel gimnazial sunt aceleasi ca in 2018: Numarul total de locuri in crese si gradinite, pentru educatie timpurie – 665.000. Numarul total de locuri pentru invatamant primar - 935.000. Numarul total de locuri pentru invatamantul gimnazial - 810.000 de locuri. Schimbarea apare la locurile alocate pentru liceu si pentru invatamantul profesional. La liceu sunt 164.000 de locuri fata de 165.000 in 2018. Numarul de locuri pentru primul an de invatamant profesional creste cu 1.000 de locuri pana la 55.000. ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

