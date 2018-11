Din 2017, programul a fost implementat in scolile din Ploiesti, iar anul acesta va ajunge si in Cluj-Napoca. Pana acum, peste 1300 de copii au fost evaluati, iar 400 dintre ei au fost depistati cu risc de dezvoltare a diabetului zaharat. Impreuna cu parintii, cei mici vor fi consiliati gratuit de specialisti si vor fi invatati cum sa evite aceasta boala. Timeea este unul dintre copiii predispusi la aceasta boala. Inca de cand avea 6 ani, parintii si-au dat seama ca fetita are nevoie de ajutor ca sa isi pastreze greutatea normala. “Timeea are 12 ani, are 1,53, 52 de kg si teoretic ar trebui…