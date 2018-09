Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a compus vestitul tweet despre delistarea Tesla si rascumpararea titlurilor companiei cu 420 de dolari/actiune influentat de semnificatia numarului 420 printre consumatorii de marijuana si pentru a-si distra prietena, cantareata rap Grimes, relateaza Bloomberg.

- Avertisment pentru românii aflați în vacanța în Grecia. Ministerul de Externe de la București îi sfatuiește sa se întoarca mai devreme acasa, deoarece țarmurile Greciei vor fi lovite de o furtuna cu valuri de 10 metri și rafale de vânt de pâna la 100 de kilometri.…

- Valori record de trafic se inregistreaza in aceste zile in municipiul Bacau, dar și la intrarea in oraș dinspre București. Coada de mașini se intinde uneori și pe 8 kilometri, adica de la hypermarketul din sudul orașului și pana la intersecția... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Autoritațile locale din Franta au anuntat ca, pana pe 5 august, sudul Franței (Departamentele Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Vaucluse, Bouches-du-Rhone, Gard, Herault, Pyrenees Orientales, Aude, Tarn și Aveyron), se confrunta cu cod portocaliu de canicula (temperaturi care pot atinge 40-42 grade…

- Sebastian Costache, 34 de ani, licentiat in Computer Science in cadrul Facultatii de automatica si calculatoare, a renuntat la postul de senior technical lead pe care il ocupa in cadrul unei com­panii de outsourcing din Bucuresti pentru a porni propriul business cu inghe­tata naturala, povesteste…

- Calamitatile din ultima vreme au generat pagube colosale in judetul Valcea, iar comuna Barbatesti a fost una dintre localitatile greu incercate de furia naturii. Acolo, DJ 646 E a fost grav afectat, suma necesara refacerii acestui drum fiind de aproximativ 3,2 milioane de lei. Din pacate, acesta nu…

- Volumul investitiilor imobiliare a crescut in prima jumatate a anului cu 18% fata de perioada similara din 2017, la circa 400 milioane euro, majoritatea proiectelor fiind concentrate in Bucuresti, dar, pe termen mediu, atentia se va indrepta tot mai mult si pe orasele regionale, precum Cluj-Napoca,…

- Comisia de la Veneția, solicitare urgenta privind modificarile aduse Legilor justiției. Conform G4Media, Comisia de la Veneția solicita, printr-un document trimis catre autoritațile de la București, revenirea asupra modificarilor aduse legilor Justiției, in special, in ceea ce privește numirea și…