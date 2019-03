Ciclonul Veronica a adus vânturi distructive şi ploi torenţiale în regiunile de coastă ale Australiei Un al doilea ciclon in 48 de ore a adus vanturi distructive si ploi torentiale in regiunile de coasta ale Australiei, informeaza BBC.



Ciclonul Veronica se afla luni la circa 95 de kilometri de coasta nord-vestica a tarii, au indicat oficiali locali.



Desi nu se mai asteapta sa atinga uscatul, acest ciclon de categoria a doua inainteaza incet, astfel ca localnicii au fost sfatuiti sa ramana in case.



Veronica este al doilea ciclon care s-a abatut in ultimele 48 de ore asupra Australiei dupa Trevor, un ciclon de categoria a 4-a care a lovit Teritoriul de Nord sambata.

