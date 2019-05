Ciclonul uriaș din India smulge bucăți din clădiri | VIDEO Autoritatile de acolo au pregatit mii de adaposturi in asteptarea furtunii. Cel putin 12 oameni au murit pana acum, ucisi de copacii doborati si de resturile care zburau in toate partile. Urgia cu ploi si vant care sufla cu peste 200 km/h loveste estul Indiei de ieri dimineața. Iar ciclonul isi continua drumul amenintand in continuare milioane de oameni. Vantul a fost atat de puternic incat a doborat o macara. Mastodontul din fier s-a prabusit peste mai multe case. Pe unde a trecut, Ciclonul Fani a lasat in urma imagini greu de privit. Oamenii au facut slalom printre resturile de acoperisuri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

